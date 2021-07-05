Лидеры по вакцинации от ковида прошли через жесткие меры. Теперь они близки к коллективному иммунитету

ОАЭ обогнали Сейшелы и стали самой вакцинированной страной в мире. В лидерах по прививанию также значатся Бахрейн, Израиль и Чили. Среди европейских стран лидируют Исландия, Великобритания и Мальта. О том, как они добились такого успеха — в материале «360».

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах сейчас вакцинировано 72,1% 10-миллионного населения. По сообщениям Bloomberg, в стране ввели уже более 15,5 миллиона доз вакцины.

Сейчас в Арабских Эмиратах прививки делают китайский препаратом Sinopharm, который производится внутри страны. Помимо него одобрены вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Властям важно максимально быстро вакцинировать свое население, потому что в стране наблюдается большой скачок зараженных коронавирусом. Отсюда вытекает другая проблема — потеря туристов. Например, США и Великобритания пока запретили полеты в Арабские Эмираты. Сейчас власти всячески мотивируют людей к вакцинации.

Например, в Абу-Даби с августа планируют пускать в общественные места только вакцинированных жителей. А в Дубае схожие ограничения уже ввели. Посещать общественные собрания, выставки и такие мероприятия, как свадьбы, могут только полностью вакцинированные люди и только через две недели после второй дозы. Уточняется, что запрет распространяется и на детей младше 12 лет, которым пока нельзя вакцинироваться.

Из-за всплеска ковида власти также запретили своим гражданам выезжать в 14 стран — это Индия, Пакистан, Непал, Шри-Ланка, Южная Африка, Бангладеш, Намибия, Замбия, Вьетнам, Конго, Нигерия, Сьерра-Леоне, Либерия и Уганда. Запрет на поездки будет действовать до 21 июля.

Сейшелы

Сейшелы долгое время считались самой вакцинированной от коронавируса страной. Такой позиции страна добилась не из-за огромной скорости вакцинации людей, а из-за маленького населения. На островах живет чуть менее 100 000 человек, из которых привит уже 71,7% людей.

Интересно, что первую партию вакцины страна получила от ОАЭ. Это была вакцина Sinopharm китайского производства. Еще на островах в ходу прививка AstraZeneca, производимая в Индии и распространяемая под названием Covishield. И совсем недавно Сейшелы закупились российской вакциной «Спутник V».

Имея небольшое население и три вида вакцины, страна верным шагами приближается к достижению коллективного иммунитета.

Израиль

Израиль наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном стал лидером по вакцинации еще в начале года. Шесть месяцев спустя он все еще входит в десятку самых вакцинированных стран. Обе прививки от коронавируса успели получить 59,7% жителей.

Кампания вакцинации в Израиле началась с активных действий правительства по обеспечению достаточного количества вакцин. Власти подписали соглашения с Pfizer и Moderna на поставку вакцины, достаточной для иммунизации до 75 процентов населения. Взамен они согласились заплатить за одну дозу вакцины вдвое больше, чем другие страны. Израиль также согласился отправлять Pfizer и ВОЗ данные о возрасте, поле и истории болезни реципиентов вакцины, а также информацию о побочных эффектах и ​​эффективности.

По всей стране открыли 230 центров вакцинации, часть из которых работают круглосуточно и без выходных.

С точки зрения мотивации населения, люди в Израиле пережили одни из самых жестких локдаунов в мире. Этого уже было достаточно, чтобы они сами понеслись за прививкой. Однако власти также ввели понятие «зеленый паспорт». Он выдается только тем, кто полностью вакцинирован от коронавируса. И только эти люди могут спокойно посещать спортзалы и бассейны, заселяться в гостиницы, а также ходить на концерты и в храмы без сдачи ПЦР-тестов.

Сейчас в Израиле началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом пишет Haaretz. Их в стране насчитывается 600 000, из которых 10 000 уже назначили себе дату первой вакцинации.

Мальта

Еще одним островным государством, вырвавшимся в лидеры по вакцинации, стала Мальта с населением в чуть более полумиллиона человек. Первую дозу прививки от коронавируса успели получить как минимум 80,9% жителей страны. Цель правительства полностью вакцинировать 85% населения.

Мальта с самого начала очень серьезно подошла к борьбе с коронавирусом. Более 18 месяцев в стране были запрещены массовые мероприятия, включая проведение вечеринок, концертов, открытия клубов и все в этом духе. Бары и клубы были закрыты с конца октября 2020 года, пишет Malta Today.

Только с 5 июля в стране разрешили проводить ряд социальных и культурных мероприятий. Открыты они будут только для вакцинированных лиц. Максимальное количество участников в мероприятиях — 100 человек, к 15 июля их число увеличится до 150, а к 2 августа — до 200 человек.

Помимо этого с 1 июля вакцинированным людям разрешили снимать маску, если они идут по улице в одиночку или в паре с кем-то, кто тоже привился.

Въехать в Мальту смогут тоже только люди, сделавшие обе дозы прививки. Это правило распространяется и на детей в возрасте от 12 до 16 лет. Пока в стране принимаются британский сертификат о вакцинации и сертификат от ЕС.

Такие ограничения вызваны тем, что страна еще не достигла своего плана по вакцинации 85% населения, а по миру распространяются более агрессивные и заразные штаммы коронавируса.

Исландия

Еще одна европейская страна, которая смогла ворваться в лидеры — это Исландия. Она добилась таких успехов по вакцинации населения, что сняла все коронавирусные ограничения 26 июня.

Первые дозы прививок от коронавируса Исландия получила 28 декабря 2020 года, а уже на следующий день началась вакцинация населения. По началу власти создали список приоритетности и получить прививку любой желающий не мог, но сейчас любой человек старше 16 лет может бесплатно привиться от коронавируса.

По состоянию на 1 июля, 70% жителей Исландии — это 273 750 из 365 000 человек — получили первую дозу прививки, а более 57% были полностью вакцинированы.

Вакцинация в стране не является обязательной, а на выбор предлагают три вакцины — Moderna, Pfizer и Janssen. Все иностранцы, проживающие в Исландии, также имеют доступ к прививке независимо от статуса проживания и наличия у них местного удостоверения личности. Об этом сообщает Iceland Review.

Исландия провела 15 месяцев с различного рода коронавирусными ограничениями, но сейчас их все убрали. Больше не нужно соблюдать социальное дистанцирование и носить маски, нет запретов и ограничений на публичные собрания и часы работы баров и ресторанов.

За последние две недели в стране не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. И все это стало возможным благодаря своевременной вакцинации населения.

К сожалению, у более крупных стран дела идут не так гладко. В положительном ключе пока отличились Великобритания и США. У первой примерно 65,7% граждан получили одну дозу вакцины, а 48,68% из 66 миллионов жителей были полностью вакцинированы. В США полностью привились чуть более 46% населения, в Германии — 36,98%, в Италии — 31%, в Канаде — 30,9%, во Франции — 30,49%.