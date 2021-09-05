Израиль откроется для вакцинированных от ковида туристов 19 сентября

Группы иностранных туристов смогут посетить Израиль, начиная с 19 сентября. Пустят только прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в течении последних шести месяцев, зарегистрированным в стране препаратом. После приземления гости должны сдать тест на антитела и ПЦР-тест на возбудитель. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля.

Принимать туристов будут только из стран, входящих в «желтую» или «оранжевую» зону. Сейчас к ним относятся все государства мира за исключением Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции.

Туроператоры могут подавать заявку на прилет групп в количестве от пяти до 30 человек. Общее количество иностранных туристов не ограничено.

Издание напомнило, что Израиль закрыл свои границы для иностранцев почти на полтора года. Весной, когда пандемия стихла запрет временно сняли для отдельных категорий людей, но после нового роста заражения в начале июля доступ в страну снова закрыли.

В начале августа Минздрав ввел обязательный недельный карантин для израильтян прилетающих из всех стран мира. Израиль не признает иностранные сертификаты о вакцинации. Туристам, чтобы получить разрешение на въезд нужно сдавать тест на антитела.

Проверку можно пройти в аэропорту Бен-Гурион вместе с ПЦР-тестом на ковид, который остается обязательным для всех въезжающих в страну. Исследование занимает 20 минут и стоит 127 шекелей (около 2900 рублей).