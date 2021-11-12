Получить зарубежную вакцину после российской реально. Ответы на главные вопросы

У россиян возникают сложности с путешествиями из-за того, что «Спутник V» одобрен не везде. Однако в некоторых странах Европы и Азии, а также некоторых штатах США туристы могут бесплатно вакцинироваться. Как отмечают специалисты, комбинация российской и иностранной прививок организму не навредит. «360» собрал ответы на главные вопросы о том, как россиянам получить зарубежную вакцину после прививки российской.

Вакцина AstraZeneca в настоящее время считается наиболее широко используемой и принимаемой во всем мире, когда дело касается путешествий. Ее признают 119 стран. На втором месте — Pfizer-BioNTech, за ним следует «Спутник V». На третьем и четвертом местах находятся Sinopharm и Moderna. При этом многие страны ЕС не принимают Covishield. Это вакцина AstraZeneca, изготовленная не в Европе, а в Институте сывороток Индии.

Вакцинация в Европе

Страны ЕС и Великобритания одобрили четыре вакцины для въезда на их территорию. Если у туриста есть сертификат о вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Jonson & Johnson, то проблем не будет. Российская и китайская вакцины в Европе пока еще не признаны.

В некоторых из этих стран у туристов есть возможность получить бесплатную вакцину. Ее наличие может в будущем облегчить процесс путешествий.

В Великобритании вакцинация от коронавируса бесплатна для всех. Однако у туристов возникнут сложности с ее получением, потому что запись на прививку должен проводить семейный врач. Помимо этого человек должен подтвердить все свои личные данные, включая адрес.

В Испании, Италии и Ирландии иностранные жители тоже могут получить бесплатную вакцину, но это касается тех, кто там живет, работает или учится. Испания предоставляет на выбор Pfizer и Moderna, Италия — то же самое и AstraZeneca, а у Ирландии помимо этих трех вакцин есть еще Johnson & Johnson. Для туристов вакцины не предусмотрены.

Во Франции до недавнего времени туристы могли бесплатно привиться Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Теперь же все туристы, приезжающие не из ЕС, должны будут заплатить 36 евро (чуть более 2900 рублей) за то, чтобы получить французский ковид-пропуск после прививки. Без него туристы не смогут попасть в кафе, рестораны и многие другие места.

В Германии наиболее широкий список принятых вакцин: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, Curevac, Biontech, Pfizer и Modernа. Однако на данный момент сделать их могут только жители страны, туристам прививаться не разрешено.

В Швейцарии и Финляндии вакцинация для туристов также запрещена.

В Хорватии, Польше и Сербии туристы могут вакцинироваться бесплатно. По сообщениям СМИ, у россиян особым спросом пользуются Сербия и Хорватия. В первой можно привиться Pfizer, AstraZeneca и китайской Sinopharm, а во второй — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Польша предлагает ровно такой же набор вакцин, что и Хорватия.

Вакцинация в Азии

Индонезия в попытках возобновить туристический поток стала предлагать туры, которые включают в себя вакцинацию. Она предлагает на выбор две прививки: китайскую Sinovac и британскую AstraZeneca. При этом страна принимает туристов, вакцинированных «Спутником V».

В ОАЭ туристам, летящим в Абу-Даби, также предлагают бесплатную вакцину против COVID-19. Иностранцы могут привиться Pfizer или Sinopharm. Сертификаты о вакцинации «Спутником V» в стране также котируются.

На Мальдивах российская прививка считается действительной. Власти планируют ввести возможность бесплатной вакцинации туристов, когда большая часть страны привьется.

На Тайване вакцины пока доступны только для приоритетных групп, а в наличии есть только Moderna. В будущем бесплатный доступ к прививке будет у всех. Российские вакцины в стране не признаны, там принимаются только AstraZeneca, Pfizer, Modernа и Medigen.

В Южной Корее бесплатно вакцинироваться могут все, включая туристов. На выбор даются две вакцины: AstraZeneca и Pfizer. Однако власти также признают прививки препаратами Moderna и Johnson & Johnson.

В Таиланде тоже все могут бесплатно привиться. На данный момент в доступе есть Sinovac и AstraZeneca, но ожидается завоз Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Россиянам, привитым «Спутником V», власти разрешают заезжать на курорты Пхукет и Самуи без прохождения карантина.

В Китае сейчас иностранные жители могут привиться Sinovac и Sinopharm. Однако власти также разрешают въезд тем, кто привит Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

В Японии признаются три вакцины: Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Но этого для попадания в страну недостаточно. Власти также ведут список стран, чьи ковид-сертификаты являются валидными в Японии. Он регулярно обновляется. Например, сейчас в него входят Турция, Исландия, Туркмения, Белоруссия и многие другие страны, но не Россия. Сертификат также считается действительным только после того, как с момента второй вакцинации прошло две недели.

Все иностранные жители имеют право на бесплатную прививку. Некоторые правительственные веб-сайты даже предлагают руководства по вакцинации на разных языках. При этом для туристов прививка вряд ли будет доступна, поскольку получение приглашения на нее может занять длительное время — и оно приходит на адрес регистрации жителя.

Какая вакцина нужна в США?

В США признаются вакцины Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, две версии вакцины Oxford-AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac. Сертификат считается действительным через две недели после введения второй дозы. У людей, привившихся разными вакцинами, сертификат будет признаваться, если оба препарата входят в список принятых вакцин.

Вакцинация бесплатна во всех штатах страны, но условия для ее получения разнятся. Где-то к ней доступ есть только у граждан США и иностранцев, проживающих там по работе или учебе, а где-то вакцину могут сделать себе и туристы.

Например, в Нью-Йорке все туристы старше 16 лет могут привиться вакциной на Таймс-сквер, Хай-Лайн, в парке Бруклин-Бридж и Центральном парке. По городу разместили передвижные центры вакцинации, которые предлагают туристам однократную вакцину Johnson & Johnson без предварительной записи.

В штате Аляска туристы могут получить бесплатную дозу вакцины Pfizer и Moderna в аэропортах.

Штаты Аризона, Флорида, Луизиана и Техас также предлагают бесплатные прививки от COVID-19 иностранцам и туристам.

В Канаде одобрены Pfizer, Moderna, две версии AstraZeneca и Johnson & Johnson. Вакцинация бесплатна для всех, включая иностранцев и экспатов.

Можно ли смешивать вакцины?

С тем, где и как получить зарубежную вакцину, разобрались. Отсюда вытекает следующий вопрос: а можно ли привиться другой вакциной, если человек ранее вакцинировался российским препаратом?

Сейчас нет полноценных научных исследований и статей о влиянии смешанных вакцин. Об этом «360» рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. Сейчас можно только ссылаться на малую статистику тех людей, что сделали комбинирование на свой страх и риск.

А вот научные эксперименты, включающие в себя смешение вакцин, уже начались. Например, в Азербайджане 64 добровольца согласились поучаствовать в клиническом исследовании, в ходе которого им ввели комбинацию препаратов AstraZenесa и российского «Спутника Лайт». Побочных эффектов обнаружено не было.

Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил, что смешение вакцин не является опасным, а наоборот, несет положительный эффект. По его словам, зарубежная вакцина отлично подойдет на роль бустера, которым в России является только «Спутник Лайт».

«Из общих биологических соображений для бустирования лучше использовать вакцину другого типа. „КовиВак“ и „ЭпиВак“ для этого не подходят по определенным причинам, поэтому если есть возможность сделать Pfizer или Moderna, то это замечательно», — сказал он «360».

Если говорить о том, с какой разницей лучше делать ревакцинацию, то следует подождать от шести до девяти месяцев.

«Любую вакцину можно сделать через шесть месяцев после первой. То, что это безопасно, уже доказано. В остальных случаях — если человек делает повторную вакцинацию через месяц или две недели, люди уже берут ответственность за такое решение на себя», — отметил Акинфиев.

Несмотря на то, что негативные последствия маловероятны, врач посоветовал выдержать паузу хотя бы в один месяц.

Скулачев предложил по возможности измерить уровень антител в организме. Если их число ниже 200-300, то уже можно прививаться. По его словам, небольшой интервал между двумя вакцинами не нанесет вреда, но в то же время будет бесполезным, так как в организме и так уже будет хорошая защита.

Оба специалиста отметили, что нет разницы в том, чем человек привьется сначала, будь то «Спутник V» или «Спутник Лайт». Главное — перед зарубежной вакциной постараться выдержать интервал хотя бы в 30 дней.