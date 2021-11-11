Назван способ получения максимальной дозы антител к коронавирусу

Организм вырабатывает ударную дозу антител к коронавирусу после ревакцинации, которую нужно сделать спустя пять или шесть месяцев после болезни или прививки. Об этом заявил в беседе с Ura.ru врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист отметил, что у вакцинированных пациентов уровень антител поднимается от двух до пяти тысяч баллов на миллилитр. Иммунолог пояснил, что после первой прививки уровень антител к коронавирусу поднимается, но потом начинает падать, потому что иммунная система не хочет тратить энергию на их поддержку.

«Если же будет повторное заражение или повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти. А клеточный иммунитет долгосрочный, он будет поддерживать человека долго», — пояснил Владимир Болибок.

Он пояснил, что дополнительная доза препарата напоминает иммунной системе организма, что пока расслабляться рано, так как угроза заражения все еще существует. Поэтому повторная вакцинация — это необходимость в существующей эпидемической ситуации.



В России для ревакцинации уже сделавших прививку от коронавируса используют однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». В опубликованном исследовании в медицинском журнале The Lancet говорится, что препарат продемонстрировал высокий уровень безопасности и вызвал сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.