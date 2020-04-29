В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом. У него в чемодане вроде как был смертельный яд рицин. Вместе с ним мужчина поехал в посольство России на автомобиле диппредставительства.

По версии чешских журналистов, отрава могла быть заготовлена специально для пражских политиков — старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Эти люди связаны с переименованием площади перед российским посольством в площадь Бориса Немцова, а также со сносом памятника маршалу Коневу.

«СМИ активно распространяют эту историю. Она была во многих газетах здесь, в Британии. Это не топовая история здесь, но все же достаточно популярная. И, конечно, все предполагают, что виноваты русские. Но нет ни одного доказательства того, что за этим действительно стоят русские», — заявил в разговоре с «360» британский политолог Александр Меркурис.

По его словам, вся сложившаяся ситуация — большой трюк. У россиян нет никаких причин убивать этих политиков. Во всей Восточной Европе демонтировали всевозможные памятники, и ничего подобного не произошло.

Меркурис уверен, что чешские политики этой историей просто хотят отгородить себя от критики, которая появилась из-за сноса памятника Коневу. Также это отличный способ увеличить свою значимость и завести новых друзей на международном уровне.

Я не верю во всю эту историю и не придаю ей значения. Русские никого не убили. Однако допускаю, что за всей этой ситуацией стоят сами чешские политики. Подобное происходит постоянно Александр Меркурис британский политолог.

Меркурис добавил, что все больше людей в Европе начинают скептически относиться к такого рода историям про русских и их заговоры. Британские власти потеряли львиную долю доверия своих граждан из-за того, как вели дело Скрипалей, подчеркнул собеседник «360».

«Если вы встретите людей, например, в европейских барах, и поговорите с ними об этом, увидите, что для них это своего рода фильм о Бонде. Но на самом деле никто не воспринимает обвинения в адрес России всерьез. Это не повлияет на отношения европейцев к Москве», — отметил политолог.

Более того, Меркурис считает, что и в самой Чехии большинство положительно относится к россиянам, несмотря на некоторую напряженность в отношениях властей. Премьер-министр и президент Чехии хотят поддерживать хотя бы стабильные отношения с Россией. Поэтому они попытаются предотвратить обострение этой истории. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российские власти избегают обострения отношений с Чехией.