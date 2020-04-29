Российский «отравитель» — новый Бонд. Зачем Чехии скандал из-за чемоданчика с ядом
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом. У него в чемодане вроде как был смертельный яд рицин. Вместе с ним мужчина поехал в посольство России на автомобиле диппредставительства.
По версии чешских журналистов, отрава могла быть заготовлена специально для пражских политиков — старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Эти люди связаны с переименованием площади перед российским посольством в площадь Бориса Немцова, а также со сносом памятника маршалу Коневу.
«СМИ активно распространяют эту историю. Она была во многих газетах здесь, в Британии. Это не топовая история здесь, но все же достаточно популярная. И, конечно, все предполагают, что виноваты русские. Но нет ни одного доказательства того, что за этим действительно стоят русские», — заявил в разговоре с «360» британский политолог Александр Меркурис.
По его словам, вся сложившаяся ситуация — большой трюк. У россиян нет никаких причин убивать этих политиков. Во всей Восточной Европе демонтировали всевозможные памятники, и ничего подобного не произошло.
Меркурис уверен, что чешские политики этой историей просто хотят отгородить себя от критики, которая появилась из-за сноса памятника Коневу. Также это отличный способ увеличить свою значимость и завести новых друзей на международном уровне.
Я не верю во всю эту историю и не придаю ей значения. Русские никого не убили. Однако допускаю, что за всей этой ситуацией стоят сами чешские политики. Подобное происходит постоянноАлександр Меркурисбританский политолог.
Меркурис добавил, что все больше людей в Европе начинают скептически относиться к такого рода историям про русских и их заговоры. Британские власти потеряли львиную долю доверия своих граждан из-за того, как вели дело Скрипалей, подчеркнул собеседник «360».
«Если вы встретите людей, например, в европейских барах, и поговорите с ними об этом, увидите, что для них это своего рода фильм о Бонде. Но на самом деле никто не воспринимает обвинения в адрес России всерьез. Это не повлияет на отношения европейцев к Москве», — отметил политолог.
Более того, Меркурис считает, что и в самой Чехии большинство положительно относится к россиянам, несмотря на некоторую напряженность в отношениях властей. Премьер-министр и президент Чехии хотят поддерживать хотя бы стабильные отношения с Россией. Поэтому они попытаются предотвратить обострение этой истории. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российские власти избегают обострения отношений с Чехией.