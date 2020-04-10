Чехия и Россия делят памятник маршалу Коневу. Этот советский военачальник спас чехам их столицу

Чехия отказались передать России недавно снесенный памятник маршалу Ивану Коневу. Его якобы установят в Музее ХХ века, который откроется неизвестно когда и неизвестно где. Советский военачальник спас для чехов их столицу. Но некоторые жители республики все вспоминают Пражскую весну. Хотя документов, достоверно подтверждающих участие Конева в ней, нет.

Чехия отказалась передать России памятник советскому маршалу Ивану Коневу, демонтированный 3 апреля на площади Интербригады в районе Прага-6. С такой просьбой в министру обороны республики Лубомиру Метнару обратился глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Он напомнил, что РФ заплатила огромную цену за освобождение Европы от нацизма. Во время одной только операции по освобождению Праги погибли 50 тысяч советских солдат.

Однако пресс-секретарь Минобороны республики Ян Пейшек пояснил, что они не могут этого сделать, поскольку монумент принадлежит властям муниципалитета Прага-6. В ближайшее время ведомство направит Шойгу официальный ответ. Решение о переносе муниципалитет принял 12 сентября 2019 года. Одним из инициаторов сноса памятника стал староста района Прага-6 Ондржей Коларж.

Он и его активисты не раз собирались возле монумента, требуя увезти его в российское посольство или отправить в РФ. Нередко случались стычки с защитниками памятника. Один из таких пикетов прошел 28 декабря 2019 года в день 122-летия со дня рождения Ивана Конева. Мужчина запечатлел процесс сноса монумента и не смог удержаться от язвительного высказывания.

«У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос», — написал он.

По словам Коларжа, монумент установят в Музее истории ХХ века, средства на создание которого выделит городская мэрия. Но пока неясно, что это будет за музей и когда он откроется. В ближайшее время муниципальные власти демонтируют и постамент, на котором стояла скульптура.

Сохранил Прагу чехам

Иван Конев командовал войсками 1-го Украинского фронта и принимал непосредственное участие в освобождении Прагию

«Не было бы преувеличением сказать, что он действительно спас этот город. Накануне подхода войск Красной Армии в Праге началось восстание. Там находился сильный гарнизон немецких войск, включая гарнизон СС. Конев попросил наших военачальников по возможности не применять тяжелую артиллерию и сохранить тот облик, которым славится Прага», — рассказал «360» главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

Исторические здания, узенькие улочки чешской столицы сохранились благодаря просьбе Конева. Советские солдаты применяли тактику штурмовых групп, а при зачистке города использовали ручную артиллерию — гранаты. Если бы немцев выбивали тяжелой артиллерией, многие памятники архитектуры не дожили бы до наших дней.

Несколько раз памятник маршала подвергался актам вандализма, его обливали краской, отметил Буранов. Вероятно, активисты считали, что маршал имел отношение к разработке плана ввода советских войск в Чехословакию для подавления Пражской весны в 1968 году. Конев в самом деле бывал в Праге после войны. В этом нет ничего удивительного — страна входила в Восточный блок.

«Ни один из документов не подтверждает, что какие-либо решения, пожелания и даже советы маршала Конева являлись сколь-либо решающими для вторжения советских войск в Чехословакию. Таких документов мы не имеем. Да, есть какие-то разведданные. Но чтобы Конев своей рукой что-то подписал — такого нет», — заключил он.

Публичное осквернение

Владимир Путин 7 апреля подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских памятников и захоронений. Представитель МИД Зузана Штихова заявила, что перемещение памятника не нарушает действующих между Чехией и Россией договоров, а новый закон они изучат. Из-за публичного осквернения символа воинской славы России в Следственном комитете уже возбудили уголовное дело.

«Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — считают в ведомстве.

Снос памятника возмутил бывшего главу Чехии Вацлава Клауса. По его словам, демонтаж под прикрытием режима ЧС провели без предупреждения общественности. Что демонстрирует наглость и трусость тех, кто на этом настаивал. Дочь маршала Наталья Конева также осудила активистов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала снос монумента преступлением.

«Совершенное в Праге преступление способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа. Я хочу сказать, что, когда сейчас я произнесла слово „преступление“, конечно, это носит политическую оценку. Но у меня нет сомнений в том, что это действо так же будет оценено и с юридической точки зрения», — заявила Захарова на брифинге в министерстве.