Премьер Чехии оценил вероятность выдворения посла России

Ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла из Чехии, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.

По его словам, актуальными спорами с Москвой занимается глава МИД Чехии Томаш Петршчек. Бабиш отметил, что беседовал с ним накануне, пишет РИА «Новости». Чешский премьер подчеркнул, что нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из страны российского посла.

«Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — приводит агентство слова Бабиша.

В свою очередь, глава контрразведки Чехии Ладислав Штиха заявил, что Служба безопасности и информации рассматривает данную ситуацию как чрезвычайно серьезную.

Ранее чешские СМИ опубликовали материал, в котором со ссылкой на источники сообщили о визите в Прагу россиянина с дипломатическим паспортом. С собой у него мог быть яд рицин, которым он якобы хотел отравить мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации шестого района столицы Чехии Ондржея Коларжа. Причина — снос памятника маршалу Ивану Коневу. В Москве уже прокомментировали это — В Кремле сообщение назвали газетной уткой.