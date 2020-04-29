    29 апреля 2020, 11:45

    Захарова: Россия не хочет ухудшать отношения с Чехией

    Ольга Ситникова

    Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российские власти избегают обострения отношений с Чехией. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Захарова: Россия не хочет ухудшать отношения с Чехией

    По словам Захаровой, руководство страны стремится сделать все, чтобы не допустить напряженных отношений с Прагой. Она обратила внимание на то, что нужно соблюдать взаимное уважение.

    «И почему мы видим цепочку целого ряда действий иной направленности — у меня большой вопрос», — заявила дипломат.

    Представитель ведомства призвала решать появившиеся проблемы «нормальными путями».

    «А в данном случае речь идет о каких-то бесконечных рукотворных проблемах, которых и быть-то не могло и появление которых явно говорит о их искусственном характере», — заметила Захарова.

    Она попросила чешские структуры предоставить доказательства своих заявлений или опровергнуть их.

    Ранее пресс-секретарь МИД Чехии отметил, что отечественный дипломат прибыл в аэропорт Праги три недели назад. Сотрудники посольства России их данные посчитали ложными. Они добавили, что в пражский аэропорт не прибывал «ни один из дипломатических сотрудников Посольства России в Чехии».