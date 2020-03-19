«Девушка Бонда» рассказала, как лечится от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко недавно заразилась коронавирусом. Сейчас она находится на домашнем карантине в Лондоне. В своих соцсетях она рассказала о рекомендациях врачей.

«Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала», — написала Куриленко в Instagram.

Актриса добавила, что решила пропить курс витаминов «для поддержки иммунитета». По ее словам, сейчас она чувствует себя намного лучше, у нее снизилась температура.

Куриленко с прошлой недели находится в самоизоляции после положительного теста на коронавирус. По ее словам, у нее была температура и слабость, а вот кашля не наблюдалось. Она рассказала, что лондонские врачи не госпитализировали ее, так как все больницы города переполнены. Она посоветовала подписчикам всерьез относиться к COVID-19 и беречь здоровье.

Ольга Куриленко, прославившаяся ролью в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, не единственная звезда с коронавирусом. Ранее стало известно, что заразились актеры Том Хэнкс, Идрис Эльба, Кристофер Хивью.