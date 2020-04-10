Козырь Праги и попытка выслужиться. Почему Чехия отказала Шойгу в передаче памятника Коневу?

«Это свинство»

«Отказали, чтобы в будущем их не осуждали, что памятник убрали и вернули в Россию. А так у Праги остался лишний козырь на руках», — прокомментировал ситуацию источник «360».

По его словам посольству России надо было заняться этим вопросом гораздо раньше — пару лет назад, когда в Чехии начали переписывать историю. Сейчас там, уверен собеседник, дошло до того, что в школьных учебниках перевирают события.

«Всюду промывают мозги. Многие чехи действительно верят в то, что Конев был злым маршалом, а его памятник надо было давно убрать. Я не защищаю чехов, это свинство. Но российское Министерство иностранных дел не приняло во время должных мер. Даже в негативно относящейся к России Польше такими вещами не занимаются. Там хулиганы могут ночью прийти, что-то сломать, облить краской, а в Чехии действуют открыто», — отметил источник.

Он уверен, что чехи сейчас попросту стараются выслужиться перед США, так как в связи с пандемией вскоре останутся без своего основного заработка — туризма. А ЕС в ближайшее время не станет помогать Праге финансово.

При этом собеседник «360» добавил, что многие некогда высокопоставленные чехи, которые уже находятся на пенсии, поддерживают Россию. Однако боятся высказать свое мнение открыто.

«Не в ту организацию»

Официальный представитель Министерства обороны Чехии Ян Пейшек заявил, что Шойгу отправил свое письмо «не в ту организацию».

Речь идет не о военном захоронении, а о памятнике, который принадлежит району «Прага 6». Мы к нему отношения не имеем, а потому не сможем передать России то, что принадлежит не нам Ян Пейшек официальный представитель Министерства обороны Чехии

Источник «360» счел это отговоркой.

Ликвидация установленного в начале 1980-х годов памятника Коневу породила разногласия в самой Чехии. Местные левые и президент Милош Земан выступили против решения пражского района. Странно то, что убрали статую во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.