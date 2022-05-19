Ковид перестал быть угрозой № 1 для мира. Россияне близки к коллективному иммунитету

В России постепенно снижается заболеваемость ковидом. Такая же ситуация наблюдается и во всем мире — коронавирус перестал быть опасным, хотя полностью еще не отступил. При этом ученые уверены, что скоро можно будет говорить, что россияне приобрели коллективный иммунитет к этому вирусу.

Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 19 мая выразила уверенность, что россиянам в ближайшее время не грозит новая вспышка COVID-19. По ее словам, большинство жителей страны приобрели иммунитет к коронавирусу либо переболев, либо сделав комплекс прививок.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в стране провели 179 тысяч тестов на коронавирус. За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 13%. Оперштаб, в свою очередь, сообщил о снижении на 11,6% количества госпитализированных за сутки по сравнению с 18 мая.

При этом медики предупреждают об опасности сезонных вирусных заболеваний с наступлением осени. Для того чтобы обезопасить себя от них, следует сделать прививку. Ученые уже работают над комбинированной вакциной от коронавируса и гриппа.

Опасность миновала

Вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что, хотя еще преждевременно говорить о финале пандемии, Россия довольно успешно прошла через волну ковида. Он напомнил, что именно российские ученые были в числе первых создателей вакцин против вируса.

«Правда, мы немножко ослабили это впечатление тем, что сильно поддерживали две слабые вакцины, которые фактически оказались непригодными: „КовиВак“ и «ЭпиВакКорона». В целом наша медицинская служба справлялась: по официальным данным, в России не наблюдалось сверхбольшой летальности», — отметил вирусолог.

Он добавил, что на сегодня в мире уже нет стран, где ситуация с коронавирусной инфекцией была бы по-настоящему опасной. С актуальным штаммом «омикрон» успешно борются, в том числе с помощью прививок. Они помогают избежать роста смертности и тяжелого протекания болезни, напомнил вирусолог.

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Вакцинация по-прежнему важна

По мнению Альтштейна, пока рано говорить, что у россиян уже выработалась сопротивляемость организма к инфекции. Еще нет достаточного количества исследований, особенно в отношении антител к «омикрону». Но в целом Россия близка к тому, чтобы заявить о коллективном иммунитете.

«У нас примерно 50% привиты вакцинами на основе „Спутника“, более чем у 50% россиян есть антитела. Поэтому можно думать, что мы не так уж далеки от коллективного иммунитета. Цифры, которые мы сейчас получаем по заболеваемости, достаточно низкие, летальность тоже падает», — поделился вирусолог.

Он отметил, что, несмотря на хорошие показатели, россиянам все равно следует каждые полгода проходить вакцинацию. Вирус по-прежнему опасен для пожилых и хронически больных людей, которых могут заразить те, кто легко переносит ковид.

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«Вакцины во всем мире не предназначены для „омикрона“, они предназначены для уханьского штамма, хорошо действовали на „альфу“, то есть британский вариант. На „дельту“ они действовали уже слабее, а на „омикрон“ совсем слабо. Однако они хотя бы уменьшают смертность», — сказал вирусолог.

По его словам, современные методы позволяют в течение двух-трех месяцев заменить вакцину новым препаратом. Его смена не произошла исключительно по коммерческим соображениям, подчеркнул он. Это касается не только России, но и всего мира, добавил Альтштейн.

Недолгий иммунитет

Инфекционист Юрий Венгеров в разговоре с «360» также подтвердил, что сегодня в мире нет стран, где ситуация с ковидом была бы опасной. Даже в США, где по неясным причинам пандемия протекала очень тяжело и наблюдалась наиболее высокая летальность. Новые случаи инфицирования в Китае были малочисленны, и власти сразу приняли жесткие меры.

«Против коронавирусов иммунитет кратковременный. Может у некоторых года два длиться, а так — год. COVID-19 — агрессивный вариант инфекции, и им лучше не болеть или переболеть легко. Поэтому вакцинироваться непременно нужно», — сказал инфекционист.