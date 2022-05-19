Ковид перестал быть угрозой № 1 для мира. Россияне близки к коллективному иммунитету
Ковид перестал быть угрозой № 1 для мира. Россияне близки к коллективному иммунитету
В России постепенно снижается заболеваемость ковидом. Такая же ситуация наблюдается и во всем мире — коронавирус перестал быть опасным, хотя полностью еще не отступил. При этом ученые уверены, что скоро можно будет говорить, что россияне приобрели коллективный иммунитет к этому вирусу.
Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 19 мая выразила уверенность, что россиянам в ближайшее время не грозит новая вспышка COVID-19. По ее словам, большинство жителей страны приобрели иммунитет к коронавирусу либо переболев, либо сделав комплекс прививок.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в стране провели 179 тысяч тестов на коронавирус. За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 13%. Оперштаб, в свою очередь, сообщил о снижении на 11,6% количества госпитализированных за сутки по сравнению с 18 мая.
При этом медики предупреждают об опасности сезонных вирусных заболеваний с наступлением осени. Для того чтобы обезопасить себя от них, следует сделать прививку. Ученые уже работают над комбинированной вакциной от коронавируса и гриппа.
Опасность миновала
Вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что, хотя еще преждевременно говорить о финале пандемии, Россия довольно успешно прошла через волну ковида. Он напомнил, что именно российские ученые были в числе первых создателей вакцин против вируса.
«Правда, мы немножко ослабили это впечатление тем, что сильно поддерживали две слабые вакцины, которые фактически оказались непригодными: „КовиВак“ и «ЭпиВакКорона». В целом наша медицинская служба справлялась: по официальным данным, в России не наблюдалось сверхбольшой летальности», — отметил вирусолог.
Он добавил, что на сегодня в мире уже нет стран, где ситуация с коронавирусной инфекцией была бы по-настоящему опасной. С актуальным штаммом «омикрон» успешно борются, в том числе с помощью прививок. Они помогают избежать роста смертности и тяжелого протекания болезни, напомнил вирусолог.
Вакцинация по-прежнему важна
По мнению Альтштейна, пока рано говорить, что у россиян уже выработалась сопротивляемость организма к инфекции. Еще нет достаточного количества исследований, особенно в отношении антител к «омикрону». Но в целом Россия близка к тому, чтобы заявить о коллективном иммунитете.
«У нас примерно 50% привиты вакцинами на основе „Спутника“, более чем у 50% россиян есть антитела. Поэтому можно думать, что мы не так уж далеки от коллективного иммунитета. Цифры, которые мы сейчас получаем по заболеваемости, достаточно низкие, летальность тоже падает», — поделился вирусолог.
Он отметил, что, несмотря на хорошие показатели, россиянам все равно следует каждые полгода проходить вакцинацию. Вирус по-прежнему опасен для пожилых и хронически больных людей, которых могут заразить те, кто легко переносит ковид.
«Вакцины во всем мире не предназначены для „омикрона“, они предназначены для уханьского штамма, хорошо действовали на „альфу“, то есть британский вариант. На „дельту“ они действовали уже слабее, а на „омикрон“ совсем слабо. Однако они хотя бы уменьшают смертность», — сказал вирусолог.
По его словам, современные методы позволяют в течение двух-трех месяцев заменить вакцину новым препаратом. Его смена не произошла исключительно по коммерческим соображениям, подчеркнул он. Это касается не только России, но и всего мира, добавил Альтштейн.
Недолгий иммунитет
Инфекционист Юрий Венгеров в разговоре с «360» также подтвердил, что сегодня в мире нет стран, где ситуация с ковидом была бы опасной. Даже в США, где по неясным причинам пандемия протекала очень тяжело и наблюдалась наиболее высокая летальность. Новые случаи инфицирования в Китае были малочисленны, и власти сразу приняли жесткие меры.
«Против коронавирусов иммунитет кратковременный. Может у некоторых года два длиться, а так — год. COVID-19 — агрессивный вариант инфекции, и им лучше не болеть или переболеть легко. Поэтому вакцинироваться непременно нужно», — сказал инфекционист.