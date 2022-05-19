Ростех и ИСКЧ создадут единую вакцину от коронавируса и гриппа

Клинические исследования комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа стартуют во второй половине 2022 года. Разработкой препарата займутся Ростех и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ).

«Холдинг „Нацимбио“ госкорпорации „Ростех“ и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что одной прививки будет достаточно, чтобы защитить человека от двух заболеваний. Клинические исследования препарата пройдут второй половине этого года.

Ростех отметил, что в состав вакцины войдут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа. Производить препарат будут на одном из фармацевтических заводов «Нацимбио».

«Среди многих рассмотренных технологий мы остановились на платформе ИСКЧ как наиболее подходящей и технологически релевантной для совместного проекта», — заявил гендиректора Ростеха Сергей Чемезов.

Он добавил, что к фазе клинических испытаний планируется перейти в третьем квартале 2022 года.