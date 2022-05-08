Иммунолог предсказал новый всплеск COVID-19 в России

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России начинается уже сейчас. Об этом в интервью радиостанции Sputnik сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. По его словам, на усиление пандемии указывает ряд факторов.

По словам иммунолога, распространение коронавирусной инфекции возможно на территории РФ в мае и июне. Первый всплеск уже затронул крупные города, считает Крючков.

«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с „дельтой“, ни с „омикроном“», — сказал он.

О подъеме заболеваемости, в частности, говорят данные статистики — динамика смертности и сдвиг числа госпитализаций. При этом большинство россиян могут просто не заметить усиления пандемии, поскольку медики выявляют далеко не все случаи инфекции. Более масштабной волны следует опасаться осенью.

«На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции», — сказал Крючков.

Ранее стало известно, что суточное число заразившихся коронавирусом в России незначительно выросло. По данным на 7 мая было известно, что за сутки в России выявили 5500 новых случаев заражения. Накануне сообщалось о 5541 положительном тесте на коронавирус.