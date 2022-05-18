«КовиВак» стал неактуальной вакциной

Препарат от коронавируса «КовиВак» стал неактуальным. Первый заместитель генерального директора, директор дивизиона «Вакцины» компании Максим Стецюк в кулуарах Российского фармацевтического форума имени Семашко сказал ТАСС, что поставки приостановлены, а заявок нет с декабря.

«Нет текущих заявок на вакцину „КовиВак“. Она доступна, мы ее произвели. И у нас, и у Центра Чумакова есть она на складах, но мы пока не поставляем, потому что поставляем ее только по заявке Минздрава, а заявки нет. Заявок не было, в принципе, начиная с декабря», — сказал он.

Стецюк отметил, что компания — производитель вакцины «Нанолек» успела выпустить миллион доз вакцины. Центр Чумакова произвел еще около 2,5 миллиона препаратов. Все невостребованные дозы отправили на склад.

В производство «КовиВака» в 2021 году было инвестировано 40 миллионов рублей. «Нанолек» планировала ежегодно производить порядка 10 миллионов доз.