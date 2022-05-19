Роспотребнадзор: вспышки COVID-19 в ближайшее время не будет

Вспышки COVID-19 в России в ближайшее время не будет. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В ближайшее время какого-либо существенного подъема заболеваемости COVID-19 с большой долей вероятности не будет», — сказала она.

Пшеничная отметила, что у большинства россиян уже выработался иммунитет к коронавирусу. Это связано с тем, что они либо переболели, либо прошли полную вакцинацию.

Однако уже к осени ситуация может усугубиться. Это связано с тем, что в это время года возрастает опасность вирусных сезонных заболеваний. В связи с этим россиянам рекомендовали «напомнить» о существовании возбудителя COVID-19 и пройти повторную вакцинацию.

Кроме того, Пшеничная прокомментировала ситуацию с COVID-19 в Северной Корее. Она связала вспышку заболевания в этой стране с низким коллективным иммунитетом. Также она подчеркнула, что в КНДР практически отсутствовала вакцинация против SARS-CoV-2.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 911 686 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.