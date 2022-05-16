Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 13%

За сутки в России диагностировали 4543 новых случая COVID-19. Заболеваемость в расчете на 100 тысяч населения по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 13,34% и составила 21,9, сообщили в оперштабе.

Госпитализированы 1127 человек, на 0,2% больше, чем накануне, а 5379 человек выписаны — на 13,2% меньше по сравнению с 15 мая. Еще 89 человек скончались. Показатель госпитализации за прошедшую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 8,7 — на 8,9% меньше, чем неделю назад. Однако в 22 регионах страны заболеваемость выросла, причем в 14 из них — больше, чем в среднем по России.

В Москве было выявлено 288 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 115 человек, 255 отправлены домой в связи с выздоровлением. Умерли 18 человек. На территории Подмосковья заболели 137 человек, госпитализированы 54 человека, выписаны 233 пациента, скончались двое. По данным Роспотребнадзора, в Московской области за время пандемии было сделано в общей сложности 17 487 727 тестов.