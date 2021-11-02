Владислава Ширяева, выступающего под псевдонимом Yung Trappa, задержали в Ленинградской области после заявления об изнасиловании. Об этом сообщил РЕН ТВ. Представитель музыканта Максим отказался комментировать «360» эту ситуацию.

По предварительной информации, студентка первого курса одного из петербургских вузов обратилась в полицию. Она заявила, что рэпер надругался над ней в арендованном коттедже в Ленинградской области в ночь на 1 ноября. Источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что коттедж расположен в поселке Подборовье.

По данным источника, его быстро задержали. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рэпер уже был судим за сбыт наркотиков. На свободу он вышел в феврале этого года. В Следственном комитете официально пока не прокомментировали это происшествие.

Ранее в СМИ появилась информация о московской восьмикласснице, которая заявила, что ее затащили в машину и изнасиловали. Как позже выяснилось, все это она придумала, чтобы родители не наказали ее за возвращение домой в пьяном виде. Мама подростка призналась, что дочь раньше хорошо училась, но сейчас ее успеваемость снизилась.