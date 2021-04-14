СМИ: рэпер Yung Trappa попал в ДТП на каршеринге и остался без зубов

Рэпер Владислав Ширяев, известный как Yung Trappa, попал в аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Музыкант был на каршеринговой машине, сообщил телеканал Life.

По данным СМИ, Ширяев лишился зубов, сильно ударившись о руль иномарки. Причина, по которой он протаранил припаркованное авто, пока не известна. Обе машины получили серьезные повреждения. Очевидцы вызвали скорую помощь на место аварии. Официального подтверждения, что в ДТП попал именно Ширяев, пока нет.

Совсем недавно рэпер освободился из мест лишения свободы. За решеткой он провел пять лет и шесть месяцев за наркоторговлю. В марте этого года он и Моргенштерн записали совместный трек.

Клип на эту песню помогла записать владелица компании DayDream Мирослава Тиханова. Ее бизнес построен на сдаче в аренду премиальных авто. В начале апреля в Сочи произошло ДТП с участием люксового Lamborghini Urus. Кто именно управлял иномаркой — сама Тиханова или клиент DayDream, пока не известно.