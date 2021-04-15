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    15 апреля 2021, 19:50

    Рэпер Yung Trappa стал есть через трубочку после аварии

    Анатолий Минкин, Мария Бокарева

    Госпитализацией закончилась поездка на каршеринговой машине для рэпера Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев) по Васильевскому острову Санкт-Петербурга. В результате аварии исполнитель сломал нижнюю челюсть. Об этом он сообщил «360».

    По его словам, операцию проведут только в ближайшую пятницу, 16 апреля. В данный момент он лежит под капельницей и вынужден питаться через трубочку.

    «Лежу под капельницей, ем через трубочку, жду операции», — написал Yung Trappa. Исполнитель поделился с «360» селфи из больничной палаты.

    Ранее СМИ сообщили, что рэпер врезался в припаркованный автомобиль и сильно ударился челюстью о руль иномарки. Обе машины получили серьезные повреждения. Что стало причиной столкновения, пока не известно, но сам исполнитель настаивает, что его подрезали.

    После аварии врачи диагностировали у Yung Trappa перелом челюсти. Зубы у рэпера не пострадали, благодаря металлическим накладкам-грилзам.