Рэпер Yung Trappa стал есть через трубочку после аварии

Госпитализацией закончилась поездка на каршеринговой машине для рэпера Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев) по Васильевскому острову Санкт-Петербурга. В результате аварии исполнитель сломал нижнюю челюсть. Об этом он сообщил «360».

По его словам, операцию проведут только в ближайшую пятницу, 16 апреля. В данный момент он лежит под капельницей и вынужден питаться через трубочку.

«Лежу под капельницей, ем через трубочку, жду операции», — написал Yung Trappa. Исполнитель поделился с «360» селфи из больничной палаты.

Ранее СМИ сообщили, что рэпер врезался в припаркованный автомобиль и сильно ударился челюстью о руль иномарки. Обе машины получили серьезные повреждения. Что стало причиной столкновения, пока не известно, но сам исполнитель настаивает, что его подрезали.

После аварии врачи диагностировали у Yung Trappa перелом челюсти. Зубы у рэпера не пострадали, благодаря металлическим накладкам-грилзам.