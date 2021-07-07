Штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков признали законным

Мосгорсуд признал законным наказание Моргенштерну в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Речь идет о деле о пропаганде наркотиков.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении в отношении Моргенштерна А. Т. Суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — с рассказали РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Защита отметила, что претензии полиции связаны с текстами песен Family и «Розовое вино 2». Адвокат Сергей Жорин заявил, что в рамках дела сделано несколько экспертиз. Однако результаты противоречат друг другу. В итоге суд пришел к выводу, что пропаганда имеет место быть.

Сам Моргенштерн говорил в суде, что в обеих композициях со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант — рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Он недавно отбыл срок за хранение наркотиков.

Штраф обжаловали, поскольку по оценке Жорина, «судебного разбирательства фактически не было, защите не дали пригласить возможность пригласить на заседание свидетелей и представить доказательства. Кроме того, все ходатайства были отклонены.