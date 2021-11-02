Рэпера Yung Trappa привезли на допрос в СК за хулиганство

Рэпера Yung Trappa задержали по административному делу и привезли на допрос в СК Санкт-Петербурга. При этом правоохранители проверят заявление о сексуальном насилии, которое поступило от 18-летней девушки.

Об этом сообщила «Фонтанка». По данным издания, 18-летняя студентка из Петербурга обвинила рэпера в изнасиловании. Ее заявление проверит следственный отдел Выборгского района ГСУ СК по Ленобласти. Там сейчас находится и музыкант, однако его допрашивают по административному делу — на Yung Trappa составили протокол о мелком хулиганстве.

По предварительным данным, рэпер отрицает обвинения в изнасиловании. Он признал, что у него с девушкой был секс, но это прошло по обоюдному согласию и не впервые. Девушка озвучила другую версию событий: она приехала в коттедж, чтобы обсудить съемки в его клипе, однако около 05:00 1 ноября он зашел к ней в комнату и изнасиловал.

В Следственном комитете рассмотрят обе версии событий во время проверки. По ее итогам следователи примут процессуальное решение. Ранее Yung Trappa был судим за сбыт наркотиков. Он вышел на свободу в феврале 2021 года.