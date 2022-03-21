Суд приговорил Эдварда Била к году и двум месяцам колонии. Блогеру осталось отсидеть около полугода, так как во время следствия ему назначили ограничение свободы. При этом и пострадавшая, и ее адвокат, и защита Била были против реального срока, ведь он раскаялся и заплатил за лечение и реабилитацию. Все дело в общественном резонансе.

Реальный срок

Пресненский суд Москвы вынес приговор блогеру Эдварду Билу. Ему назначили год и два месяца в колонии общего режима за ДТП в центре Москвы в апреле 2020 года. Тогда Бил спровоцировал аварию на Садовом кольце, в результате одна из пострадавших, Мария Артемова, впала в кому.

Блогер признал вину и раскаялся, а также полностью оплатил лечение Артемовой — стоимостью порядка 11 миллионов. Он продолжает ежемесячно выплачивать ей по 250 тысяч рублей до выздоровления. Кроме того, у Эдварда Била на иждивении, по словам его адвоката Александра Никитина, находится бабушка, двое малолетних детей и гражданская жена.

Тем не менее суд решил, что блогер должен получить реальный срок. Прокуратура просила назначить Билу год и четыре месяца колонии, в приговоре срок оказался всего на два месяца меньше. При этом пострадавшая Мария Артемова и ее адвокат были против реального срока и просили суд со снисхождением отнестись к Билу. Она заявляла, что ее устроило бы, если бы блогера приговорили к обязательным работам.

Александр Никитин подчеркнул, что будет обжаловать решение суда, так как считает его несправедливым и незаконным. Он подчеркнул, что наказание должно быть социально справедливым, а в случае блогера тюремное заключение для человека, который содержит семью и помогает пострадавшей, таковым не является.

Индивидуальный подход

Блогеру уже выносили приговор по этому делу ранее, в июле 2021 года, но тогда суд назначил более мягкое наказание — ограничение свободы на два года и лишение прав на три года. Именно такого наказания просила прокуратура. Но спустя время сторона обвинения решила ужесточить позицию.

По мнению юриста Дениса Меркулова, важную роль в решении суда в пользу реального срока мог сыграть общественный резонанс дела Эдварда Била и его блогерская деятельность.

«К таким лидерам мнений, которые влияют на умы молодого поколения, в последнее время суды стали относиться достаточно жестко. Это будет в назидание другим: если ты лидер общественного мнения, если тебя смотрят, твои пранки и розыгрыши, будь добр, веди себя прилично», — сказал он.

При этом автоюрист Сергей Радько подчеркнул, что для него приговор выглядит странно, так как ДТП, по его словам, было «банальным» — таких происходит очень много. Строгость решения суда он тоже связал с общественным резонансом.

Управляющий партнер адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко добавил, что каждый случай суд рассматривает индивидуально. В России не прецедентное право, так что решения по аналогичным делам не имеют большого значения.

«Нельзя сказать, что по одной категории дел избирается такое-то наказание, а по другой именно такое. Каждый случай индивидуален. Бывает, что дают шесть лет лишения свободы, а бывает, что восемь лет реального срока. То есть деяние одно и то же, статья одна и та же, а наказание разное», — объяснил он.

При этом прокуратура, по словам Скляренко, всегда настаивает на более жестком наказании, а суд принимает решение, руководствуясь санкциями статьи. Мнение потерпевшей и ее просьба о снисхождении в таких обстоятельствах практически не играют роли — оно может учитываться, но не оказывает большого влияния на результат.

Будущее Била

С июля 2021 года на Эдварда Била судом была наложена мера пресечения в виде ограничения свободы. Это время — восемь месяцев — зачтется ему в счет отбывания реального срока, который назначен теперь. По словам Александра Никитина, за решеткой блогеру придется провести около полугода. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Однако пока решение не вступило в силу, адвокат может обжаловать приговор. Он уже заявил, что собирается это сделать. Сергей Радько уверен, что защите Била удастся добиться очередного пересмотра решения суда.

«Тем, кто впервые совершил данное преступление, закон запрещает назначать реальное лишение свободы, поскольку это преступление небольшой тяжести. То, что суд приговорил к лишению свободы, довольно странно. Возможно, кассационная инстанция поправит его, потому что, на мой взгляд, оно назначаться не могло», — сказал он.

Пока будет идти разбирательство, Бил останется под прежней мерой пресечения, так как новый приговор еще не вступил в силу. Если суды затянутся, есть вероятность, что Эдвард Бил так и не попадет в колонию. Это возможно, если обжаловать приговор будут достаточно долго — два дня под домашним арестом засчитывают за один день в тюрьме.