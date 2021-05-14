Индульгенция Эдварда Била. Может ли дело блогера развалиться из-за компенсации пострадавшей

Пострадавшая в аварии с блогером Эдвардом Билом Мария Артемова через адвоката подала ходатайство о прекращении уголовного дела. Представляющий ее интересы адвокат Андрей Князев заявил, что блогер возместил материальный и моральный вред, а также ущерб здоровью потерпевшей. Окончательное решение по прекращению уголовного дела принимает следователь, но эксперты считают, что Бил не отделается деньгами.

Выкуп прощения

Блогер Эдвард Бил устроил аварию в центре Москвы 1 апреля. На автомобиле Audi он выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Марии Артемовой. Пострадавшую увезли в реанимацию. Несколько дней Мария провела в коме, перенесла три операции.

Представляющий интересы пострадавших адвокат Андрей Князев заявил, что по просьбе Артемовой подал ходатайство о прекращении уголовного дела по соглашению сторон.

«На момент заключения соглашения вред, причиненный жизни, здоровью, и материальный вред возмещены в полном объеме. Об этом мы в заявлении указали. Именно на сегодняшний день. Поскольку лечение у нас продолжается, то стороны договорились вернуться к этому вопросу», — пояснил юрист.

О какой именно сумме идет речь, Князев сказать отказался, объяснив это конфиденциальностью и личной просьбой органов предварительного следствия.

Андрей Князев отметил, что окончательное решение по уголовному делу примет следователь, который ведет расследование.

«Решает исключительно следователь на основании данных материалов уголовного дела и своего внутреннего убеждения. На этот момент мы повлиять не можем», — пояснил адвокат.

Он напомнил, что Эдварда Била обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть первая статьи 264 УК РФ).

Андрей Князев заявил, что это статья небольшой тяжести, поэтому прекращение дела возможно. Но даже в случае передачи материалов в суд максимальное наказание, которое Бил может получить, — это один год лишения свободы.

«В Уголовном кодексе четко сказано, что наказания в виде реального лишения свободы не назначаются лицам, ранее не судимым, которые привлекаются за преступления небольшой тяжести. А часть первая статьи 264 относится к статье небольшой тяжести. Поэтому в данном случае прекращение дела возможно», — пояснил юрист.

Неотвратимость наказания

Виновники аварий часто идут навстречу, чтобы погасить часть своей вины. В некоторых делах все может закончиться даже условным сроком. Об этом заявил «360» руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов.

«В случае, когда человек, возмещая вред, показал, что он раскаивается, даже если это не так, это в любом случае будет смотреться лучше. В случае с Эдвардом Билом, на мой взгляд, надо учесть, что многое из того, что он делал, было заведомо противоправным. Он делал это напоказ», — отметил юрист.

По данным департамента транспорта Москвы, на счету автомобиля, которым управлял Эдвард Бил, было около 400 штрафов за превышение скорости.

«Одно дело, когда что-то совершается случайно. В жизни бывает всякое. Поэтому молодец, что пытается искупить вину. Но надо принять во внимание противоправное поведение блогера, потому что он игнорировал правила общества», — пояснил Сергей Богатов.

Пострадавшие должны сами решить, готовы они простить виновника аварии или нет, если последствия от его действий вообще можно компенсировать. Но в случае Эдварда Била и его неоплаченных штрафов он должен понести ответственность за то, что он сделал, заявила ведущий аналитик экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко.

«Я бы лично лишила водительских прав таких людей навсегда», — поделилась своим мнением Борисенко. Эксперт отметила, что благодаря общественному резонансу и вниманию СМИ аварию с участием Эдварда Била замять не удалось.

«Но бывают ситуации, когда резонанс не столь широкий, поэтому все заминается на уровне откупа. На мой взгляд, должна быть неотвратимость наказания вне зависимости от того, сколько человек зарабатывает. Он должен нести ответственность за свои поступки», — подытожила Елена Борисенко.

Life со ссылкой на источник сообщил, что следователь отказал в удовлетворении ходатайства Артемовой о прекращении уголовного дела. Решение по делу Эдварда Била примет суд. Официального подтверждения этой информации пока нет.