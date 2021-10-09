Пранкер Эдвард Бил сжег права и пообещал никогда не садиться за руль

Известный и скандальный пранкер Эдвард Бил часто становится виновником нарушений на дороге. После громкой аварии на Садовом кольце он решил, что больше не будет приносить проблемы другим участникам движения. По крайней мере, именно это он пообещал — и на камеру для YоuТubе сжег свои водительские права.

После аварии на Садовом кольце блогер не мог садиться за руль — Тверской суд Москвы лишил его водительских прав на три года, а также ограничил свободу передвижения. Пострадавшей стала Мария Артемова, которая после ДТП утратила временно возможность ходить. Но девушка говорила, что простила виновника своих проблем. Она уже встречалась с пранкером и общалась с ним на камеру.

Теперь Эдвард Бил сказал, что сам решил лишить себя привилегии вождения автомобиля пожизненно. Пользователи Сети оценили его порыв, но очень сильно усомнились, правдиво ли такое громкое обещание.

Сам пранкер добавил, что на такое решение натолкнуло его общение с участниками спортивного клуба «Ахиллес» для людей с ограниченными возможностями. Бил отметил, что раньше никогда не интересовался проблемами инвалидов, но встреча в «Ахиллесе» перевернула все его мировоззрение.