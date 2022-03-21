Эдвард Бил получил реальный срок

Суд огласил окончательное решение по делу скандального блогера Эдварда Била. Он будет отбывать год и два месяца в колонии общего режима за ДТП в центре Москвы.

Пресненский суд Москвы завершил рассмотрение дела Била обвинительным приговором. Его взяли под стражу в зале суда, передал корреспондент ТАСС.



Срок, который блогер будет отбывать в местах заключения, меньше запрашиваемого прокуратурой. Это связано с материальной помощью, которую Бил оказывал пострадавшей Марии Артемовой. Он полностью оплатил ее лечение общей стоимостью около 11 миллионов. Также Бил продолжает ежемесячно выплачивать пострадавшей 250 тысяч рублей.



Также на срок повлияло то, что у Била двое детей.



Ранее сторона обвинения запрашивала для Била два года ограничения свободы и лишение прав сроком на три года. Адвокат Била Сергей Жорин заявил «360», что считает реальный срок незаконным и планирует обжаловать его в ближайшее время. Не согласен с решением суда и представитель Артемовой. Ранее он заявлял, что считают общественные работы достаточным наказанием.



Прокуратура также собирается оспаривать решение.



Поводом для судебных тяжб стало нарушение ПДД, из-за которого 1 апреля 2021 года произошла авария на Садовом кольце. Одна из потерпевших, Мария Артемова, впала в кому и получила серьезные травмы.