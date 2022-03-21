Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, призналась, что по-человечески ей жалко блогера, которому дали реальный срок. Но Била никто не оправдывал, и судимостью он уже подпортил свою биографию, вне зависимости от тяжести наказания. Об этом она заявила «360».

«Все шло к тому, что народ требовал образцово-показательного наказания, он его получил. С точки зрения человеческой, мне Эдуарда жалко. С точки зрения „справедливо — несправедливо“, — наверное, не мне судить», — сказала она.

Артемова напомнила, что блогера еще в июле 2021 года признали виновным в ДТП и приговорили к двум годам ограничения свободы и на три года лишили водительских прав. Эдвард Бил уже тогда получил судимость.

«Первый приговор же не отпустил его на все четыре стороны, не сказал: Бил, какой ты молодец и замечательный зайка», — подчеркнула она.

Артемова отметила, что какое бы ни было наказание, это уже не отменяет сам факт судимости.

«Его биография уже говорит, что человек был судим. А какое было наказание — конфискация имущества, посадили его в тюрьму или какие-то ограничения, наверное, по большому счету все равно», — сказала пострадавшая.

Мария напомнила, что первый суд назначил Билу наказание, на котором настаивала прокуратура. Она предположила, что за это время мнение прокурора изменилось, и на этот раз Бил получил реальный срок. Она не исключила, что так же может пройти и третий суд.

«Его биография сыграла с ним злую шутку 1 апреля. Видимо, шутки какие-то остались незамеченными правосудием. Его образ, скорее всего, повлиял на мнение прокуратуры, что она поменяла свое решение», — заявила Артемова.

Многие возмущались тем, что Мария простила блогера, который обязался выплачивать ей компенсацию и помогать с восстановлением после аварии.

«Мне все равно пеняли: „Конечно, легко простить человека, когда тебе 11 миллионов подарят“. Во-первых, это была сумма не 11 миллионов. Во-вторых, это обязанность человека — загладить свою вину. А как ему еще загладить вину? Компенсировать автомобиль, моральный ущерб», — пояснила Артемова.

Мария добавила, что сочувствует блогеру, учитывая, что недавно у него родился второй ребенок.

При этом она призналась, что ей хотелось бы поставить точку в этой истории.

«Уже год прошел, нужно дальше жить и заниматься своими вопросами и уже просто переосмыслить. Я думаю, каждый человек, когда с нами происходит что-то необычное, когда мы выходим из рамок комфорта, мы всегда меняемся. Я думаю, он тоже поменялся, еще с первым приговором. Посмотрим, как дальше», — сказала Артемова.

Мария также рассказала о том, как проходит ее лечение.

«Ну самочувствие ничего, стабильное, лучше. Но еще будут операции, в апреле будем ставить вопрос, какие и когда», — сообщила она.

Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил Эдварда Била к одному году и двум месяцам колонии по делу о ДТП с участием блогера, которое произошло в центре Москвы 1 апреля 2021 года. Адвокаты Била намерены обжаловать это решение.