Курьеры пристают, домогаются, дерутся. Как не стать их жертвой?

В России участились случаи домогательств и агрессии со стороны курьера к клиентам и простым прохожим. Только за сентябрь известно о трех громких жалобах на поведение сотрудников служб доставки. Психолог назвал «360» возможные причины распространившихся непотребств и рассказал, как себя вести, чтобы не оказаться в опасности.

11 сентября в Сети появилось сообщение о том, что курьер приставал к 11-летней школьнице. Он принес ей заказ из Burger King, а потом начал писать в мессенджере, спрашивал, сколько ей лет, предлагая познакомиться и подружиться. После этого школьница заблокировала контакт, а курьер стер историю общения.

Когда школьница пожаловалась на произошедшее семье, взрослые сразу связались со службой доставки, но там заявили, что заказ доставлял не их сотрудник, а курьер Burger King.

«Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов», — заявили «360» в пресс-службе сервиса.

В самом Burger King тоже отреагировали оперативно — генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый сообщил «360», что ресторан совместно с Delivery Club провел внутреннее расследование. Оказалось, что этот заказ доставлял курьер сторонней фирмы «ИП Круглов».

Я незамедлительно распорядился расторгнуть договор с этой компанией и изучить возможность взыскания крупной компенсации с них в пользу потерпевшей девочки. Что касается самого курьера, мы передаем всю имеющуюся у нас информацию о нем в правоохранительные органы, потому что если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме Дмитрий Медовой генеральный директор «Бургер Кинг Россия».

Неприятная тенденция

Аналогичная ситуация произошла 4 сентября со взрослой клиенткой сервиса доставки — в Facebook подруга пострадавшей девушки описала произошедшее. Курьер доставил заказ, а после этого начал писать в мессенджер, предлагая «провести время вместе», если мужа нет дома.

Источник фото: Facebook

В Delivery Club вскоре заявили, что курьер уже уволен, и принесли девушке свои извинения, а в качестве компенсации предложили скидку 200 рублей на следующий заказ. А девушка опасается, что доставщик будет мстить из-за того, что вокруг этой истории разгорелся скандал. Ведь он знает не только ее номер, но и адрес.

А 6 сентября в Подмосковье двое мужчин, один из которых был в форме курьера Delivery Club, избили группу подростков — им не понравился внешний вид детей. О произошедшем рассказала в социальных сетях мама школьника, а сама драка попала на видео.

Одному из мальчиков во время драки порвали шорты и рюкзак, другого мужчины таскали за волосы по земле, обзывая. Мать школьника рассказала, что ему потребовалась медицинская помощь — врачи диагностировали ушибы головы, спины и грудной клетки.

В Delivery Club сообщили, что сотрудника нашли и уволили, сама компания находится в контакте с семьями пострадавших и полицией, которая ищет второго участника драки.

Как себя вести?

Доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский объяснил «360», что в западных странах давно существуют рекомендации по поведению при общении с курьерами.

«Есть такое психологическое состояние, когда курьер что-то приносит или привозит, в половине случаев он оказывается один на один с тем человеком, который получает товар», — рассказал он.

При этом чаще всего люди встречают курьера в домашней одежде, что создает, по словам психолога, «обстоятельство неформальной встречи с человеком, который чаще всего слабее его». Ведь подобные происшествия случаются с женщинами и детьми — приставать подобным образом к человеку сильнее себя или равному по силе никто не решается.

«Если сам человек не сухо, официально пообщался, а тепло встретил, улыбнулся, то у курьера возникает потаенная надежда, что его оценили не как курьера, а как мужчину. И кто-то не справляется с собой», — добавил Зберовский.

При этом правила поведения, которые могут предотвратить такие ситуации, довольно просты, заявил психолог. Они давно существуют на западе, потому что сама культура курьерской доставки появилась и распространилась там значительно раньше.

Во-первых, нужно максимально сокращать общение с курьером — чтобы были готовы разменные деньги, ручка, если что-то надо подписать. Во-вторых, не пускать курьера в дом, то есть выходить за порог, чтобы это не было общение в доме. В-третьих, стараться принимать курьера в более деловом образе - в смысле одежды. И в-четвертых, не заводить никаких личных разговоров Андрей Зберовский психолог.

Зберовский также заметил, что агрессия со стороны курьеров может быть обусловлена и тем, что большая их часть — по крайней мере, в столичном регионе — это выходцы из стран СНГ, где существуют более жесткие нормы, в том числе и религиозные, которые устанавливают даже допустимый внешний вид человека.

«Мигранты живут в очень некомфортных материальных условиях, у них может не быть здесь стабильных отношений, они недосыпают, их эмоциональное состояние истощено. И функции контроля в голове снижаются, с точки зрения психофизиологии это естественно», — заключил он.