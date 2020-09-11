Курьера Delivery Club заподозрили в приставании к клиентке-школьнице

Delivery Club опять оказался в центре скандала. Семья из Подмосковья заявила, что курьер компании приставал к их 11-летней дочке. Представители сервиса по доставке еды пока выясняют, так ли это.

Когда родителей не было дома, девочка сама получила заказ из Burger King. Она вышла к машине курьера, и тот передал ей еду. Как сообщил Telegram-канал Mash, после этого молодой человек начал писать школьнице. Он интересовался, сколько ей лет и выразил желание продолжить знакомство.

Однако девочка его заблокировала, а он стер чат. Маленькая жительница Подмосковья позвонила сестре и все ей рассказала. Девушка обратилась в Delivery Club. Там ей заявили, что курьер был не их, а работал от Burger King.

В официальном комментарии «360" сервис по доставке еды ответил не так однозначно.

Мы проверяем эту информацию. С Burger King мы работаем в двух форматах: из части ресторанов заказы доставляют курьеры Delivery Club, из части — собственные курьеры сети. На текущий момент сведений, подтверждающих участие курьера Delivery Club в этом инциденте, у нас нет Delivery Club.

Тем временем парень, по данным Mash, продолжает носить заказы. Его никаким образом не наказали.

Ранее похожий случай произошел со взрослой москвичкой. После того, как курьер Delivery Club доставил ей еду, он решил продолжить общение, начал флиртовать с женщиной и напрашиваться на свидание. В итоге мужчину уволили. Компания сообщила, что в будущем намерена скрывать номера телефонов клиентов от сотрудников.