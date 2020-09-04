«Он знает мой адрес»: отказавшая во флирте курьеру Delivery Club клиентка опасается мести

Курьер сервиса Delivery Club пытался флиртовать с клиенткой по SMS и напрашивался в гости. Центральный офис пообещал уволить сотрудника и возместил девушке ущерб промокодом на 200 рублей. Однако теперь москвичка боится, что лишившийся работы курьер ей отомстит. Об этом она рассказала «360».

Девушка пояснила, что когда она получила сообщение от курьера «подняться к ней и отдохнуть полчасика», то она поняла, что далеко он не ушел. Если его действительно уволили, то свободного времени у него теперь будет много, при этом он знает ее адрес, вплоть до квартиры.

«Я надеюсь, что если его действительно уволят, то он не захочет мне как-то отомстить. Он просто пропадет из-под контроля Delivery Club. <…> Он может меня подловить и что-нибудь сделать плохое», — поделилась она. При этом в том, что молодого человека действительно уволят, она убедиться не сможет.

По ее словам, промокод в 200 рублей со стороны сервиса за такое поведение курьера она восприняла как издевательство.

«Я надеялась, что Delivery Club как-то отрегулирует вопрос общения курьеров с клиентами. Может, они начнут скрывать номер, проведут тренинги, что такое поведение недопустимо», — отметила она.

Девушка подчеркнула, что в комментарии к посту, который опубликовала ее подруга в Facebook, многие женщины написали, что они тоже попадали в такую ситуацию.

«Кто-то об этом не скажет, где-то курьер зайдет дальше и об этом тоже не скажут, потому что об этом боятся говорить. Никакие промокоды не спасут ситуацию», — подчеркнула собеседница.

Компания Delivery Club уже отреагировала на сообщение в социальной сети. Она пообещала обновить приложение, чтобы общение курьеров с клиентами оставалось анонимным, а номера их телефонов скрытыми.