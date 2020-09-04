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    04 сентября 2020, 18:25

    «Он знает мой адрес»: отказавшая во флирте курьеру Delivery Club клиентка опасается мести

    Анатолий Минкин , Татьяна Майорова

    Курьер сервиса Delivery Club пытался флиртовать с клиенткой по SMS и напрашивался в гости. Центральный офис пообещал уволить сотрудника и возместил девушке ущерб промокодом на 200 рублей. Однако теперь москвичка боится, что лишившийся работы курьер ей отомстит. Об этом она рассказала «360».
    «Он знает мой адрес»: отказавшая во флирте курьеру Delivery Club клиентка опасается мести

    Девушка пояснила, что когда она получила сообщение от курьера «подняться к ней и отдохнуть полчасика», то она поняла, что далеко он не ушел. Если его действительно уволили, то свободного времени у него теперь будет много, при этом он знает ее адрес, вплоть до квартиры.

    «Я надеюсь, что если его действительно уволят, то он не захочет мне как-то отомстить. Он просто пропадет из-под контроля Delivery Club. <…> Он может меня подловить и что-нибудь сделать плохое», — поделилась она. При этом в том, что молодого человека действительно уволят, она убедиться не сможет.

    По ее словам, промокод в 200 рублей со стороны сервиса за такое поведение курьера она восприняла как издевательство.

    «Я надеялась, что Delivery Club как-то отрегулирует вопрос общения курьеров с клиентами. Может, они начнут скрывать номер, проведут тренинги, что такое поведение недопустимо», — отметила она.

    Девушка подчеркнула, что в комментарии к посту, который опубликовала ее подруга в Facebook, многие женщины написали, что они тоже попадали в такую ситуацию.

    «Кто-то об этом не скажет, где-то курьер зайдет дальше и об этом тоже не скажут, потому что об этом боятся говорить. Никакие промокоды не спасут ситуацию», — подчеркнула собеседница.

    Компания Delivery Club уже отреагировала на сообщение в социальной сети. Она пообещала обновить приложение, чтобы общение курьеров с клиентами оставалось анонимным, а номера их телефонов скрытыми.

    Новости SMI.FM