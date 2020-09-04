«Провели бы вместе время»: курьер Dеlivеrу Сlub предложил клиентке зайти «на полчасика»

Клиентка сервиса по доставке Delivery Club заказала еду в ресторане и получила не только ее, но и назойливое внимание курьера. Уже после доставки заказа он в личных целях воспользовался номером телефона женщины. Менеджеры компании поначалу предложили покупательнице лишь скидку на следующий заказ.

Об этом истории в Facebook написала подруга девушки. К записи она прикрепила скриншот переписки. В ней курьер поинтересовался, одна ли дома клиентка. Ее озадачил и возмутил этот вопрос. Она сказала, что у нее есть муж. Однако мужчина на этом не успокоился.

«Мог бы зайти на полчасика и провели бы вместе время», — заявил он.

Источник фото: Facebook

Женщина пожаловалась менеджерам сервиса. Те предложили ей промокод на 200 рублей на следующий заказ.

Подруга женщины задала вопрос компании, не собирается ли та скрывать личные данные клиентов от работников. «360» взял комментарий у представителей Delivery Club.

Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным Delivery Club.

В компании добавили, что скоро номера покупателей перестанут быть видны курьерам. Сотрудник службы поддержки, который предложил клиентке скидку, вернется к работе после переобучения.