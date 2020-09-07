Курьер Delivery Club избил подростков из-за цвета волос. Видео

Жительница Зеленограда рассказала, что ее сына и его друзей избил курьер Delivery Club и еще один мужчина. По ее словам, взрослым не понравился внешний вид подростков.

Случай произошел 6 сентября. Об этой истории написала мама одного из мальчиков — Ирина Полорченко — в соцсети «ВКонтакте».

«Детей 13-15 лет избили взрослые мужики на улице нашего города Зеленограда в 20 районе! Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их идеальным представлениям», — сообщила Полорченко.

По ее словам, сначала мужчины просто оскорбляли школьников, причем как парней, так и девушек. Потом они начали применять физическую силу. На одном из нападавших заметили опознавательные знаки сервиса по доставке Delivery Club — футболку и сумку.

В результате их действий несколько человек пострадали. Одному из мальчиков мужчины порвали шорты и рюкзак. Били не только по телу, но и в голову. Второй мужчина схватил 13-летнего подростка за волосы, силой поставил его на колени и таскал, при этом обзывая.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Полорченко отметила, что писала этот текст в скорой помощи. Ее сына отвезли в Тушинскую больницу в Москве. У мальчика — ушибы головы, спины, грудной клетки.

Представители Delivery Club прокомментировали «360» ситуацию. В компании заверили, что курьера уволили.

Действия курьера на видео просто отвратительны, он найден и уже отстранен от работы. Мы в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, а также находимся на связи с родителями подростков, они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации пресс-служба Delivery Club.

Представители Delivery Сlub уточнили, что не знают второго человека. В компании надеются, что полиция поможет найти в другого нападавшего.

Ранее Delivery Сlub уволил курьера, который делал недвусмысленные намеки клиентке.