Пристававший к 11-летней девочке курьер оказался сотрудником Burger King

Delivery Club опроверг информацию о том, что в центре скандала оказался их курьер. В компании заявили, что 11-летней девочке заказ привез сотрудник ресторана Burger King — он и приставал к ней с намеками.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе Delivery Club. В компании принесли извинения семье девочки за случившееся и отметили, что приняли меры сразу после обращения ее родственников.

Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов Delivery Club.

В пресс-службе подчеркнули, что не получали запросов от правоохранительных органов. Несмотря на это, Delivery Club готов передать им всю необходимую информацию, которой владеет.

«Безопасность и комфорт клиентов — наши безусловные приоритеты», — заключили в пресс-службе.

Семья из Подмосковья пожаловалась, что курьер из Delivery Club приставал к их 11-летней дочери. По их словам, девочка заказала еду из Burger King, когда никого из взрослых не было дома. Она спустилась на улицу, чтобы забрать еду у курьера. Вскоре после этого молодой человек начал ей писать. Он спрашивал, сколько ей лет, и заявил, что хотел бы продолжить знакомство.