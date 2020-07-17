Радио из мира мертвых. Украинский блогер выдает странные хрипы за голоса Началовой, Тропицель и отца Хабиба

Украинский блогер записывает ролики разговоров с духами — он якобы призывает нужных ему умерших людей, и те отвечают на вопросы. Он уже «побеседовал» с Юлией Началовой, Настей Тропицель и отцом Хабиба Нурмагомедова. Но их голоса почему-то больше всего напоминают обычные шумы. Естественно, с перерывами на рекламу.

Украинский блогер Сергей Соколов пришел на YouTube еще в 2014-м. Тогда он еще не специализировался на интервьюировании душ, а просто ходил по кладбищам и заброшенным зданиям, чтобы найти какие-нибудь подтверждения существования потусторонних сил.

Как говорить с духами?

«Разговаривать» с умершими на камеру блогер начал около двух лет назад. Сначала он ограничивался неизвестными душами, якобы не упокоившимися из-за странных обстоятельств своей смерти. Для общения с ними он использовал ЭГФ — электронный голосовой феномен.

С помощью аппарата Wonder Box, похожего на небольшой старый радиоприемник, блогер якобы записывает и расшифровывает шумы. Из них он вычленяет «ответы» своих загробных собеседников. Такой способ общения с потусторонним миром называется инструментальной транскоммуникацией, то есть радиосвязью с миром мертвых.

На записях Соколова, как и в роликах других «собеседников» загробного мира, слова из радио сложно различить, и в большинстве случаев такое общение выглядит очень неправдоподобно. Блогер обычно дублирует «реплики» духов словами на экране, чтобы зритель тоже мог услышать в сомнительных шумах конкретные слова.

Иногда Соколов также использует обратную перемотку, чтобы различать ответы, но это все равно мало похоже на речь и очень напоминает простую манипуляцию доверчивыми зрителями.

Голоса с того света

В числе прочих Соколов записывал свои «разговоры» с серийным убийцей Андреем Чикатило, классиками русской литературы Николаем Гоголем и Михаилом Булгаковым, рэпером Кириллом Толмацким, больше известным как Децл, и даже со Сталиным и Гитлером.

Но истинную популярность ему принесла серия видео с певицей Юлией Началовой, которая умерла в марте 2019-го. Звезда натерла ногу, в рану попала инфекция, началась гангрена.

Соколов расспрашивает певицу о том, что она чувствовала в момент смерти, как она себя чувствует в загробном мире и что стало настоящей причиной ее смерти. В частности, дух Началовой якобы говорит о том, что находится в аду, и пытается передать сообщение своей дочери Вере: «Ты единственная, тебе надо петь, люблю».

На днях блогер выпустил видео «разговора» с отцом борца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом, который недавно скончался из-за осложнений после перенесенного СОVID-19. Тренер «поговорил» с блогером о своем сыне и выразил уверенность в том, что Хабиб со всем справится.

Еще одним известным «собеседником» Соколова стала погибшая на Бали блогерша Настя Тропицель — девушка разбилась на мотоцикле. На одной из записей «разговора» блогерша якобы подтвердила, что умерла в аварии из-за превышения скорости, а ее молодой человек в этом не виноват. Она также сказала, что находится в раю и вернется, однако во втором видео дух «сказал», что сменил место пребывания на ад.

Критика роликов

Сначала многие пользователи YouTube с восхищением относились к роликам Соколова — его благодарили за возможность услышать ответы своих кумиров, узнать об их загробном существовании.

Так, под роликом о Насте Тропицель зрители выражали соболезнования и недоумевали, почему же она попала в ад. Позже один из комментаторов заметил неувязку — в первом ролике дух девушки «говорил» о пребывании в раю, а затем сменил показания. Однако блогер смог объяснить это тем, что в первые 40 дней душа проходит мытарства и бывает как в раю, так и в аду.

Также некоторые заметили неточность в «разговоре» с Юлией Началовой. Соколов интерпретировал один из ее «ответов» как утверждение того, что после 40 дней она останется в аду. Многие в неразборчивых шумах все же услышали слово «рай».

Но наибольший ажиотаж в комментариях вызвало видео об Абдулманапе Нурмагомедове. Многие пользователи удивились тому, что блогер рискнул «призвать» дух известного мусульманина.

Люди и раньше указывали на то, что Соколову не стоит шутить над погибшими, — говорили как о каре с того света, так и об обычном сочувствии к родственникам, которых может ранить такая спекуляция на их близких.

«Берегись, Сергей, если это неправда, не играй шуткой, кавказцы увидят, спрос будет у тебя. Будь готовь к ответу. Почему тебя не зовут на телепередачу? Если твой аппарат — лохотрон, хана будет тебе, об этом думал. Хабиб лично тебя найдет, вместе будете говорить с Абдулманапом», — написал один из пользователей.

Другие предлагали показать видео Хабибу, чтобы узнать его реакцию. После этого также появились предупреждения от более сознательных зрителей.

«Я так думаю, родственники знатный из тебя шашлык сделают, а потом поговорят с тобой по ЭГФ», — гласит комментарий.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко также посоветовал блогеру не перегибать палку. «Мне кажется, это не совсем приятно — говорить сейчас про Абдулманапа Нурмагомедова. Я не знаю, насколько он общается, о чем он общается и как. Я не отношусь к семье Абдулманапа, но кажется, семья не очень бы на это прореагировала. Потому что, не дай бог, этот человек просто хочет себя пропиарить за счет имени Абдулманапа. Я бы ему не советовал так делать», — сказал он.

Тем не менее пока Сергей Соколов не понес ответственности ни за один из своих роликов. Попадет ли его творчество на глаза мусульманскому сообществу и придется ли блогеру оправдываться, покажет только время.

Сейчас же с уверенностью сказать можно только одно — Соколов хорошо зарабатывает на «разговорах» с мертвыми. Каждый его ролик набирает от 40 тысяч просмотров, время от времени это число даже переваливает за миллион. При этом блогер не стесняется вставлять в свои произведения сомнительную рекламу.