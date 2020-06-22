Стала миллионером в 15 и погибла в 18. Блогерша Настя Тропицель разбилась на Бали из-за вобблинга

Восемнадцатилетняя блогерша-миллионница Настя Тропицель разбилась на Бали. Причиной аварии стал вобблинг — внезапная вибрация руля мотоцикла. Из-за нее девушка не справилась с управлением и влетела в бордюр.

Мотосмерть

Настя Тропицель (Анастасия Зубрина) разбилась насмерть на Бали. Там она жила последние 4,5 месяца. Вместе с возлюбленным Виктором она каталась на мотоцикле по Сансет Роуд в районе Кут. Во время прогулки девушка не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр. Получив тяжелую травму головы, Анастасия скончалась на месте.

В посольстве России в Индонезии РИА «Новости» подтвердили гибель блогерши. Сейчас сотрудники дипмиссии выясняют подробности смертельной аварии.

«Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем. Россиянка разбилась на мотоцикле 21 июня на Бали. Консульский отдел занимается плотно этим ДТП, сотрудники консульского отдела поддерживают тесный контакт с родителями погибшей», — сообщили агентству.

Анастасия начала вести блог о путешествиях на YouTube в 12 лет — с 2013 года, когда жила в Санкт-Петербурге. Со временем переключилась на Instagram. А тематика блога сместилась в мотивационную сторону. На своей странице Настя рассказывала о тонкостях фриланса, самостоятельности, свободе выбора и техниках преодоления страхов. Свой первый миллион, по словам блогерши, она заработала в 15 лет.

Судя по Instagram Насти, с конца декабря 2020 года она жила на Бали. После этого в Москве была один раз — 5 февраля — отметила 18-летие и почти сразу улетела обратно.

Смертельный вобблинг

По словам возлюбленного Насти Виктора, причиной аварии стал вобблинг — внезапная вибрация руля и переднего колеса мотоцикла, возникающая на ровной дороге или горных треках. В народе ее называют «руль колбасит». Иногда явление проявляется из-за износа или деформации передней покрышки.

«Это случилось на моих глазах, и до сих пор эта картина не покидает мой мозг. Она ехала на своем байке около 80 километров в час, как вдруг начался вобблинг и байк улетел в бордюр. Когда я побежал к Насте, она была уже мертва», — написал мужчина.

Пара начала встречаться на Бали, когда Настя попросила работавшего мотоинструктором Виктора помочь ей освоить байк. Раньше девушка передвигалась по острову на скутере. По словам молодого человека, блогерша была хорошим и аккуратным водителем.

«Было бы ли безопаснее ей на скутере? Нет, скутер поймал бы расколбас еще сильнее. Байк был тоже у Насти в отличном состоянии, она попросила поехать к ренталу, чтобы просто заменить масло», — добавил Виктор.

Ссора с отцом

Известно, что накануне гибели девушка серьезно поссорилась с отцом. Скриншот его WhatsApp-сообщения Анастасия выложила у себя в Instagram. Но после ее смерти родители удалили сообщение. В беседе отец уговаривал ее «взяться за голову».

«Настя, твой бизнес разваливается. Маму послушай. Ты сейчас проедаешь, что раньше заработала. Твоя команда просто веселится за счет тебя. Новые проекты ты не доводишь до конца, рекламу забросила», — писал он.

По его словам, не делая обещанное, Настя серьезно подводила мать, которая договаривалась о работе с партнерами. Он выражал надежду, что горькая правда пойдет дочери на пользу и позволит осознать ошибки. И простой поддержкой, по его мнению, проблему было не решить.

«На уме одно веселье. Если бы не мама, уже давно бы без штанов осталась. Все твои коллеги трудятся и оставили тебя позади. А ты за последнее время везде в минусе. Надо взяться за голову и начать работать, если ты хочешь хорошо жить. Твой мотоциклист тянет тебя вниз», — добавил отец.

В видеоответе Настя сообщила, что «эмоционально выгорела» и поражена такой «поддержкой» отца, который своими словами обесценил все, чего она достигла.

«Я искренне, при всем желании никогда не пойму, как можно фигню пороть о своей дочке, которая в свои 18 лет обеспечивает себя, живет в другой стране. До фига всего сделала, миллион подписчиков в Instagram собрала… Мне прямо стыдно, что это мой отец. Мне неприятно, мне стыдно, мне не хочется ничего общего с этим человеком иметь», — заявляла Настя.