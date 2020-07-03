В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — мастер спорта СССР по вольной борьбе, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, отец чемпиона мира UFC. Ему было 57 лет. Без Нурмагомедова-старшего борьба в России не была бы такой, как мы ее знаем.

Ушел, оставив достойное поколение

О смерти тренера сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Друг Абдулманапа Нурагомедова, дагестанский коментатор Рамазан Рабаданов, подтвердил «360», что отец Хабиба скончался в московской городской больнице № 52 от коронавируса. Глава Цумадинского района Дагестана уточнил, что причиной стали осложнения от перенесенной болезни.

Борьба не на ринге, а в больничной палате

25 апреля Абдулманапа Нурмагомедова доставили в дагестанскую больницу, к 3 мая его перевели на лечение в Москву. 19 мая состояние тренера сильно ухудшилось. Его подключили к аппарату ИВЛ, но спустя месяц ему стало лучше. Врачи говорили, что он успешно вылечился от коронавируса.

Тогда многие беспокоились о состоянии здоровья Нурмагомедова-старшего из-за серьезной операции на сердце, которую он перенес незадолго до болезни.

Отец, наставник, тренер

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выразил свои соболезнования близким Нурмагомедова.

«Абдулманап сделал все для своего сына — все, что есть, это сделал он. Он был больше, чем просто отец, он был наставник, тренер. И не только для Хабиба, но самая большая утрата и горе сейчас в его семье», — сказал он.

Боец ММА Мабат Одинаев назвал Абдулманапа Нурмагомедова великим человеком, который многое сделал для спорта.

«Очень жалко, он великий человек, для спорта он много всего сделал, что еще можно сказать? Это для команды очень большая потеря, он все контролировал, не знаю, как после этого все дальше будет. Я в шоке», — сказал он.

Тренер по смешанным боевым единоборствам (ММА) Александр Высотин уверен, что Абдулманап Нурмагомедов был знаковой фигурой для российского спорта.

«Он много чемпионов мира воспитал. Сын его — чемпион мира UFC. Это большая утрата для спорта. Соболезнования всем родственникам и Хабибу», — сказал он.

Выразил свои соболезнования и подмосковный губернатор Андрей Воробьев. «Дорогой Хабиб, мои соболезнования тебе и твоей семье. Твой отец был сильным человеком, настоящим мужчиной. Низкий поклон и светлая память», — написал он.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о том, что Нумагомедов шел на поправку, и сейчас его смерть просто не укладывается в голове.

«Он консультировал нашу женскую команду, нас связывали и чисто человеческие, и профессиональные отношения. Я постоянно консультировался о его здоровье, ведь он шел на поправку, все было нормально, не укладывается в голове. Светлая память», — сказал он.

Глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев добавил, что Нурмагомедов-старший оставил в истории российского спорта значимый след, но «коронавирус, к великому сожалению, безжалостен ко всем».

Выражают свои соболезнования и многие другие спортсмены, в том числе и бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев, и другие, не относившиеся к борьбе спортсмены, например, из российской футбольной сборной.

Глава Министерства спорта Дагестана Магомед Магомедов также выразил свои соболезнования и сказал, что это большая потеря для спорта. Абдулманапа Нурмагомедова он описал как специалиста своего дела, пример для молодежи, одного из добрейших, умных, воспитанных людей.

«На уровне планеты можно расценивать его вклад, его умение, его талант, способности, которые в нем были. Каких бы высот не достигал тот или иной спортсмен, в основе основ находится его духовно-нравственная сторон», — сказал Магомедов.

Похоронить Абдулманапа Нурмагомедова хотят уже сегодня ночью, в родном селе Кироваул.