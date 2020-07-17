Блогер пообщался с духом отца Хабиба Нурмагомедова. Ему посоветовали так не делать

Блогер из Киева Сергей Соколов прославился на YouTube благодаря необычному контенту. На его канал подписаны полмиллиона подписчиков — эти люди интересуются беседами с умершими людьми. За время своего блога Соколов «пообщался» с Юлией Началовой и Настей Тропицель, а теперь связался с отцом Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом.

Соколов ведет беседы с покойными благодаря ЭГФ. Он уверен, что современные технологии способны связаться с потусторонним миром и узнать ответы на интересующие вопросы у любого мертвого человека. Он собрал устройство Wonder Box, которое якобы помогает ему связываться с разумными собеседниками из параллельных миров.

В одном из последних роликов блогер решил пообщаться с отцом и тренером чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапом Нурмагомедовым. 57-летний спортсмен скончался 3 июля от осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция.

Многие поклонники Хабиба переживали за эмоциональное состояние бойца и волновались, как это скажется на его карьере. Соколов решил узнать, как на эти вопросы ответит сам Абдулманап. Для этого он пришел на кладбище, где находится могила тренера, с прибором для измерения электромагнитных волн и нашел место, в котором излучение ощущалось сильнее всего. Там он «обратился» к покойному и начал разговор.

Соколов «узнал», что тренер не злится на соперника Хабиба Коннора Макгрегора и не переживает за карьеру своего сына.

— Как вы считаете, ваша смерть повлияет на дальнейшую судьбу Хабиба в UFC?

— Сможет Хабиб все.

Неоднозначная реакция

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, а разговоре с «360» усомнился в том, что блогер действительно может с кем-то общаться.

«Мне кажется, это не совсем приятно говорить сейчас про Абдулманапа Нурмагомедова. Я не знаю, на сколько он общается, о чем он общается и как. Я не отношусь к семье Абдулманата, но кажется, семья не очень бы на это прореагировала. Потому что, не дай Бог, этот человек просто хочет себя пропиарить за счет имени Абдулманапа. Я бы ему не советовал так делать», — заключил спортсмен.

Пользователи сети по-разному отреагировали на ролик с погибшим тренером. Некоторые пришли в восторг от того, что что Соколов смог с ним поговорить и предложили отправить видео Хабибу — чтобы он посмотрел и прокомментировал.

Мусульмане в восторг от общения с покойными не пришли. Они заявили, что «нельзя так глумиться» и призвали удалить ролик, потому что такие сведения могут быть известны только одному Аллаху.

Фанаты Хабиба предсказали, что скоро Сергей сможет на себе проверить действие своего изобретения — когда родственники Нурмагомедова-старшего узнают об этом ролике, с блогером можно будет общаться только по ЭГФ.