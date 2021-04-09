Работа таксиста в России стала риском для жизни. В том числе нашей

Воронежские таксисты попали сразу в несколько неприятных ситуаций. В одном случае водителя заподозрили в употреблении наркотиков, в другом шофер умер от инсульта. Многие винят агрегаторы и хозяев автопарков, которые не следят за безопасностью водителей.

В Воронеже произошло сразу несколько происшествий, связанных с «Яндекс.Такси». В одном случае местный житель снял на видео 45-летнего водителя такси, который заснул в машине со шприцем в руке. Когда вызванный наряд полиции предложил водителю пройти медосвидетельствование, тот отказался. Теперь таксисту грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

Во втором случае 40-летний таксист буквально засыпал на ходу за рулем. Его сняла на видео местная жительница, которую мужчина убеждал не беспокоиться. Но женщина, которая ехала вместе с ребенком, потребовала остановить машину и вышла. Позже выяснилось, что у водителя произошел инсульт — он умер.

После обнародования происшествий в соцсетях началась бурная дискуссия. Одни обвиняли службы такси, которые не следят за здоровьем своих водителей. Другие сетовали на жадных хапуг за рулем, которые в погоне за длинным рублем работают на износ. Третьи и вовсе обвинили авторов съемки в душевной черствости.

Умные камеры не прижились

Председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов уточнил в беседе с «360», что сам по себе «Яндекс» не принимает шоферов к себе на работу. У компании есть партнеры, прямые или посредники, которые и подключают водителей. Эксперт напомнил, что у «Яндекса» есть разработанное устройство, которое следит за усталостью водителей.

Эта система отслеживает 68 точек на лице и направление взгляда. Если алгоритм замечает признаки усталости и сонливости либо видит, что водитель отвлекается, в салоне автомобиля раздается звуковой сигнал. Систему планировали установить на желтые автомобили еще в 2019 году, написал vc.ru. Но, видимо, что-то не срослось. По крайней мере, на кадрах выше оно не работает.

«Такое устройство стоило порядка 7-8 тысяч рублей. Кто сможет это покупать и кто это будет финансировать? В том же „Яндексе“ работают порядка 700 тысяч водителей, то есть понадобится столько же устройств. Это, получатся, совершенно сумасшедшие деньги», — сказал Николай Кодолов.

Он отметил, что жесткие меры контроля водителей будут эффективны лишь в случае, когда их будут применять единым фронтом все таксопарки и агрегаторы. Иначе при одиночной системе жесткого контроля водители просто перейдут в другую, менее требовательную компанию.

Также председатель Московского профсоюза таксистов рассказал, что обычно громкие происшествия случались с водителями арендованных автомобилей. Владельцы собственных машин более осмотрительны и хорошо понимают риски и последствия неосторожного вождения.

Водитель хочет кушать

Председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин рассказал «360», что условия работы у таксистов «Яндекса» везде одинаковые. По мнению эксперта, избежать происшествий поможет пересмотр размера комиссии, которую берет агрегатор.

«Тут дело не в том, чтобы „Яндекс“ следил за здоровьем. Человеку нужно заработать. Если водитель зарабатывает меньше, чем сумма, на которую можно обеспечить семью, то он будет перерабатывать. И никакие медосмотры тут не помогут, шоферы просто будут искать схемы обхода», — сказал Ярослав Щербинин.

Эксперт подчеркнул, что «Яндекс» берет почти четверть процентов от заказа. Нужно пересматривать стоимость оценки поездки. Других вариантов нет — иначе подобные ситуации будут продолжаться. Водители будут перерабатывать и использовать различные вещества как стимулятор, чтобы подольше оставаться на смене.

«Я считаю, что водитель должен зарабатывать столько, сколько необходимо для поддержания нормального существования его и семьи. Вины водителя нет в том, что он хочет кушать. И он не может позволить себе работать меньше. Он практически здоровье свое продает», — объяснил эксперт.

По мнению Ярослава Щербинина, условия труда таксистов проверяют только в случае каких-то резонансных происшествий. Но после пары-тройки рейдов, на которых выявят переработчиков, все закончится.

Никому нет дела

Председатель Московского профсоюза таксистов Александр Макаров согласился с коллегой: по его мнению, никаким агрегаторам нет дела до здоровья водителей. В беседе с «360» эксперт уточнил, что обычно наниматели основываются на том, водители прошли медицинское освидетельствование, когда получали права.

«Да, есть обязательный ежедневный предрейсовый медосмотр, но он чисто формально проводится. Водитель перед выездом заезжает, чтобы поставить штамп в путевку. Максимум, на что смотрят, — в трезвом ли состоянии. А вот какие-то хронические заболевания они даже и не рассматривают», — пояснил Александр Макаров.

По мнению эксперта, к различным происшествиям с водителями такси часто приводят неумеренные аппетиты работодателей. Переработка вызывает переутомление, ослабленное внимание, кто-то принимает различные средства, чтобы не уснуть за рулем. Однажды водитель умер от того, что выпил слишком много энергетиков.

«У человека могут быть причины рисковать своим здоровьем — долги, безысходность. А работодатель хочет только вовремя получить процент от заказа и деньги за аренду автомобиля. Чтобы работодателю было удобно, 90% всех водителей проведены у них как ИП. То есть „сам себе режиссер“ — сам следи за своим здоровьем, это все на его совести», — сказал Александр Макаров.

Третья сторона медали

Переутомившийся таксист, теряющий сознание за рулем от переутомления или стимулирующих препаратов, рискует не только своей жизнью. Под угрозой и пассажиры, которые, кстати, платят за поездку своими заработанными деньгами. Под угрозой остальные участники движения и пешеходы, в которых такой трудоголик может «прилететь» тараном.

Водитель — человек по умолчанию взрослый и адекватный, иначе бы ему не выдали права. Да, его здоровье — это именно его зона ответственности, как и у всякого нормального человека. Ни агрегатор, ни пассажир не обязаны тащить взрослого человека к доктору. И взрослый же человек должен понимать, что от него зависят чужие жизни.

После ДТП с Михаилом Ефремовым было сломано немало копий. Особенно отличились те, кто кричал, что актер болен, ведь алкоголизм — это болезнь. Если и так, то с такой болезнью не следует садиться за руль, не говоря уже о недуге, при которых стимулирующие вещества нужно колоть в вену шприцем.