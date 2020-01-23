На этой неделе СМИ рассказали историю о подмосковном таксисте, который умер после 28 часов непрерывной работы. Чтобы не уснуть, он якобы выпил девять энергетиков — и остановилось сердце. Полиция об этом случае ничего не знает, но ситуация удивительной не кажется. Ведь в России приезжие таксисты действительно перерабатывают, подвергая угрозе себя и пассажиров. За счет этого наши поездки стоят мало. Как и наша безопасность.

Историю таксиста рассказал сайт «Регион Оnlinе» со ссылкой на источник. В подмосковном главке полиции «360» сообщили, что информация о погибшем водителе у них не проходила. По данным сайта, 29-летний таксист приехал в Россию из Таджикистана. Сотрудничал сразу с тремя агрегаторами. Перед смертью он 28 часов провел за рулем. А чтобы не спать, постоянно пил энергетики.

Девятый напиток стал фатальным — сердце остановилось, когда мужчина разворачивался на небольшой скорости на дороге в Домодедове. Автомобиль потерял управление, и повезло, что никто не пострадал в аварии — такси лишь задело другую машину.

Лечить с головы

Сейчас нет способа контролировать время работы таксистов, рассказал «360» председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров. Агрегаторы, конечно, устанавливают лимиты рабочего дня, но водители работают сразу с несколькими компаниями. Серьезные переработки, увы, стали нормой. «Аппетита» работодателей растет, а вот заработок водителей — падает. И чтобы хватало на жизнь, таксисты слишком много времени проводят за рулем. Такие чрезмерные нагрузки опасны не только для водителей, но и пассажиров.

«Были случаи аварий из-за того, что водитель засыпал, потому что перерабатывал. И меньше 12 часов никто за рулем не проводит, потому что хотелось бы заработать, что-то домой принести. Но есть затраты на аренду машины, бензин, комиссию агрегаторам», — добавил Макаров.

Максимум, подчеркнул он, который водитель может провести за рулем, — 12 часов. Но каждые четыре часа необходимо делать перерыв на 30 минут. Иначе безопасность водителя, пассажиров и других участников движения резко снизится. Вот только проверять это некому. Таксопарки сейчас просто предоставляют машины в аренду, иногда проводят медосмотры.

«Водитель арендованной машины знаете, как работает? Утром проснулся — уже нужно где-то денег взять. Все это нужно лечить с головы, с работодателей. С их непомерных аппетитов, из-за которых водители себя доводят. Нужна веская причина так на износ работать. Возможно, этот парень сильно задолжал», — предположил глава профсоюза.

Такси уходит в цифру

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов согласен, что в России почти нет способа контролировать таксистов. А сами водители «работают как рабы», чтобы при низких тарифах и высоких комиссиях агрегаторов отбить аренду авто и заработать.

Депутат — соавтор законопроекта о регулировании работы такси. И, по его мнению, навести порядок без создания государственной автоматизированной системы контроля невозможно.

«Такси давно ушло в цифру. И бороться с цифрой аналоговыми методами нереально. Эта автоматизированная система должна делать так, чтобы каждый агрегатор выдавал заказы только тем, у кого есть разрешение. А агрегаторы должны передавать данные, сколько каждый водитель с ними отработал. Далее система суммирует рабочий день водителя и в нужный момент отключает его от заказов», — рассказал парламентарий.

Липовые путевки

Пока не появится такая система, убежден депутат, любые положения закона о такси могут нарушаться. Но это только одна проблема. Вторая кроется в том, что водители ежедневно должны реально проходить осмотры перед рейсом — медицинский и технический.

Старовойтов не исключил, что в путевом листе погибшего таксиста или стоит «левый штампик» несуществующей медорганизации, или врач, «проводивший» осмотр, на самом деле не видел водителя. Если бы медик измерил давление выпившего девять энергетиков водителя, то никогда бы не выпустил его на дорогу.

«Некоторые таксопарки держат медика, который отштамповывает путевые листы на месяц вперед. И водители достают новые путевые листы, когда подходит время. Эта ситуация происходит на рынке повально. Я уже много раз поднимал вопрос, что 90% транспортных предприятий прикрываются липой», — заключил парламентарий.