Таксист из Подмосковья умер после суток за рулем и 9 банок энергетика

Молодой таксист умер в Подмосковье после 28 часов работы. Чтобы продержаться столько времени, он выпил девять энергетиков.

Тело 29-летнего парня нашли в подмосковном Домодедове. По предварительной информации, погибшим оказался гражданин Таджикистана. У него остановилось сердце, когда он разворачивался и врезался в другую машину. Второй водитель не пострадал. Об этом написал портал «Регион online».

Сайт уточнил, что мужчина сотрудничал сразу с тремя агрегаторами такси. Чтобы выдержать безумный график, он пил энергетики. Сейчас полиция разбираются в обстоятельствах смерти молодого человека.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что жители региона не жалуются на работу мигрантов в такси. При этом сам Моор в 2020 году запретил давать иностранцам работу в сфере перевозок.

Уральские СМИ писали, что мигранты просят российских водителей пройти за них регистрацию в системе агрегаторов такси. Однако на работу выходят сами иностранцы, только под чужим именем.