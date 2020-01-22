Таксист из Подмосковья умер после суток за рулем и 9 банок энергетика
Тело 29-летнего парня нашли в подмосковном Домодедове. По предварительной информации, погибшим оказался гражданин Таджикистана. У него остановилось сердце, когда он разворачивался и врезался в другую машину. Второй водитель не пострадал. Об этом написал портал «Регион online».
Сайт уточнил, что мужчина сотрудничал сразу с тремя агрегаторами такси. Чтобы выдержать безумный график, он пил энергетики. Сейчас полиция разбираются в обстоятельствах смерти молодого человека.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что жители региона не жалуются на работу мигрантов в такси. При этом сам Моор в 2020 году запретил давать иностранцам работу в сфере перевозок.
Уральские СМИ писали, что мигранты просят российских водителей пройти за них регистрацию в системе агрегаторов такси. Однако на работу выходят сами иностранцы, только под чужим именем.