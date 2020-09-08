Суд огласит приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП

История со смертельной аварией, которую устроил Михаил Ефремов, закончится уже 8 сентября. Пресненский суд Москвы огласит приговор актеру. Начало заседания назначено на 11:00.

Вердикт артист вынесут ровно через три месяца после ДТП, которое произошло 8 июня в центре Москвы. Тогда Ефремов, будучи нетрезвым, въехал в машину курьера Сергея Захарова. Мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Артисту грозит от пяти до 15 лет колонии по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть человека по неосторожности. Это преступление относится к разряду тяжких.

Гособвинение считает вину актера полностью доказанной, требует для него 11 лет колонии, а также лишения водительских прав на три года и удовлетворение исков родственников погибшего, написал ТАСС.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что не жалеет о выбранной им линии защиты. Ефремов до последнего отрицал вину и только к концу судебного процесса ее признал. Пашаев считает, что это никак не повлияет на приговор. Юрист надеется, что наказание его подзащитного не будет связано с лишением свободы, максимум — его отправят в колонию-поселение. Сам актер рассчитывает на восемь лет.