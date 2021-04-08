Воронежский таксист «под кайфом» уснул в машине со шприцем в руке. Видео

В Воронеже местный житель снял на видео водителя такси, который заснул в машине с шприцем в руке. Ролик распространили по соцсетям. Полицейские предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но он отказался. Об этом сообщил главк МВД по региону.

Ролик сняли в Левобережном районе. На нем можно разглядеть, как водитель явно в нездоровом состоянии лежит в отключке за рулем Renault Logan. По салону разбросаны шприцы, один из которых таксист держит в руке.

Полицейским удалось найти 45-летнего водителя в Советском районе. Он отказался проходить медосвидетельствование. По данному факту стражи порядка составили административный протокол. Дело передали на рассмотрение в суд. Ему могут выписать штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Жительница Воронежа ранее выложила в соцсети видео, на котором показано, как таксист за рулем машины буквально засыпает на ходу. Водитель убеждал женщину, которая ехала вместе с ребенком, что за него можно не беспокоиться, так как он работает в такси уже два десятка лет. Женщина рассказала, что просила его остановить машину, он согласился только через пять минут. Полиция начала проверку.