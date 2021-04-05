Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые затронули разные сферы общественной и государственной жизни. За реабилитацию нацизма теперь будут наказывать строже, а из-за обнаруженных в организме наркотиков не сразу возбудят дело. Что еще следует знать об утвержденных главой государства изменениях, разбирался «360».

Одними из первых стали поправки в КоАП об ответственности юридических лиц за публичное оскорбление памяти защитников Отечества или публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Всего Путин 5 апреля поставил свою подпись более чем под 30 документами, сообщила пресс-служба Кремля.

Эхо войны

Наказания за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма стали серьезнее. За первое грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей. Столько же придется заплатить за публичное распространение выражающей явное неуважение к обществу информации о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.

Публичное отрицание установленных Нюрнбергским трибуналом фактов может обернуться до трех лет колонии или взыскание на сумму до трех миллионов рублей. За распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и ветеранах предусмотрено аналогичное наказание. Так же карается осквернение памяти памяти защитников Отечества, публичное унижение ветеранов или осквернение символов воинской славы.

Поводом для внесения поправок в уже существующие законы стали резонансные случаи, привлекшие внимание как общественности, так и правоохранителей. В том числе клевета на ветерана Игната Артеменко, прозвучавшая со стороны Алексея Навального. Политика в итоге признали виновным и обязали выплатить 850 тысяч рублей. В центре скандала оказался и уже бывший профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимир Матвеев. На своих лекциях он отрицал холокост.

Защита от уголовного дела

Чтобы защитить граждан от необоснованного преследования по наркотическим статьям, Путин подписал новую редакцию закона о порядке возбуждения дел о наркосбыте. Теперь наркотическое опьянение не будет служить основанием для начала уголовного производства. Дело не заведут и при обнаружении в организме наркотических или психотропных веществ при отсутствии «достаточных данных, указывающих на факт передачи». Предыдущий вариант законопроекта Совфед не одобрил.

Последним громким делом по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков стало дело журналиста Ивана Голунова. Мужчину задержали на улице в июне 2019 года. По словам полиции, в рюкзаке у журналиста и при обыске его квартиры нашли наркотики. Позже уголовное дело закрыли, признав Голунова невиновным.

Гаражи выйдут из тени

До 1 сентября 2026 года в России будет действовать «гаражная амнистия». Теперь можно будет оформить на себя землю, на которой стоит гараж, если она в государственной или муниципальной собственности. Главное, чтобы гараж был возведен до 30 декабря 2004 года.

«Гаражную амнистию» распространили только на капитальные строения — капитальные сооружения, с фундаментом и стенами. Гаражей-ракушек закон не коснется.

Проблема назрела из-за того, что в РФ большое количество гаражей существуют полуофициально. Они никак не оформлены, из-за чего владельцы не могут распорядиться постройками по своему усмотрению. Закон этот недочет устранит.