Россиянам рассказали, кто подпадет под «гаражную амнистию»

«Гаражная амнистия» начнется с 1 сентября 2021 года. Кто сможет легализовать свое помещение для стоянки машины, написал Life.

После вступления в силу нового закона владельцы гаражей, построенных до введения в действие Градостроительного кодекса, получат право бесплатно оформить в собственность свои строения и участки под ними. Для этого потребуется предоставить доказательства владения гаражом. Например, в этом вопросе пригодится членская книжка участника гаражного кооператива или распорядительный акт муниципального образования или организации. Такие документы вправе предоставить не только те, кто их получал лично, но и наследники.

Предполагается, что действие «гаражной амнистии» начнется с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года.

Под действие нового закона не подпадут гаражи-ракушки, нигде не учтенные самострои и подземные гаражи, возведенные при многоэтажных и офисных комплексах.

«К сожалению, в вопросе оформления прав будущих собственников законопроект о „гаражной амнистии“ предполагает для граждан не упрощенный порядок, а очередное „хождение по инстанциям за бумажками“», — заявил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.

В России возведено около 4,5 миллиона незарегистрированных строений.

Градостроительный кодекс вступил в силу в 2005 году.