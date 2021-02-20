Навального признали виновным в клевете на ветерана и оштрафовали

Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана. Об этом объявили в Бабушкинском суде Москвы. Обвинение просило назначить наказание в виде штрафа 950 тысяч рублей. В итоге мужчину обязали выплатить 850 тысяч рублей.

«Навальный не выразил раскаяния и не извинился перед потерпевшим, то есть подтвердил умысел на сознательную дискредитацию участника Великой Отечественной войны. То есть все это — часть сознательной кампании по подрыву исторических ценностей», — заявил прокурор на заседании.

Приговор оглашали в Бабушкинском суде Москвы, куда Навального привезли из СИЗО «Матросская тишина», где он находится под стражей.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции. Навальный прокомментировал видео словами, в которых была ложная информация, порочащая честь и достоинство ветерана Игната Артеменко.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение. Химкинский суд арестовал его на 30 суток из-за нарушений режима условной судимости. 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде ему заменили условный срок на реальный. ФСИН и прокурор просили исполнить реальное наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Блогеру засчитали год под домашним арестом в срок лишения свободы.

Навальному изменили порядок отбывания наказания на более тяжелое из-за нарушений требований испытательного срока. Он был дважды осужден за крупные хищения. Оба раза условно.