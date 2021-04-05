Путин ужесточил наказание за оскорбление ветеранов

Президент Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма.

Изменения внесены в статьи КоАП РФ. Законы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

За публичное распространение выражающей явное неуважение к обществу информации о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, теперь грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей.

Столько же придется заплатить за публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны в СМИ или Сети.

До трех лет колонии или штраф до трех миллионов рублей могут дать за публичное отрицание фактов, которые установлены Нюрнбергским трибуналом. Также это касается распространения заведомо ложных сведений о роли Советского Союза во Второй мировой войне и о ветеранах.

Кроме того, такое же наказание ждет за осквернение памяти защитников Отечества, публичное унижение ветеранов или за осквернение символов воинской славы.

Сейчас максимальные штрафы за эти действия достигают 500 тысяч рублей. При этом за оскорбления ветеранов нет уголовной ответственности.