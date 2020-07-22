Суд отменил продление ареста полицейских, обвиняемых по делу Ивана Голунова

Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу Ивана Голунова. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда. Они останутся под стражей до 2 августа.

Во время заседания суд выслушал мнения сторон и решил отменить продление срока содержания под стражей сотрудникам полиции. Речь шла об Акбаре Сергалиевом, Игоре Ляховце, Максиме Уметбаеве и Романе Феофанове. Дело направили на рассмотрение в Басманный суд. Всех обвиняемых оставили под стражей до 2 августа.

В середине июля Голунов подал иск на пять миллионов рублей к полицейским, которые участвовали в его задержании. Журналист рассчитывает получить компенсацию за моральный вред и отдать эти деньги на благотворительность.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали летом 2019 года. Его заподозрили в сбыте наркотиков. Позже уголовное дело закрыли, а журналиста признали полностью невиновным. Полицейских, которые задержали Голунова, арестовали в январе 2020-го. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.