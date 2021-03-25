На отрицавшего холокост профессора Матвеева завели дело

Бывший профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимир Матвеев стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области.

Матвеев выступал с лекциями, на которых публично отрицал холокост. Скандал разразился после вебинара для учителей, проходившего в январе. Мероприятие устроили для подготовки в школах уроков памяти жертв холокоста и военнослужащих Красной армии — освободителей лагеря смерти Освенцим.

Матвеев был одним из лекторов. Во время выступления он, как указывает прокуратура, сообщил, что массового уничтожения евреев не было. Холокост профессор назвал мифом и выдумкой.

«Таким образом, гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала», — отметили в ведомстве.

Следственные органы согласились с этими выводами и возбудили дело против Матвеева.

В феврале Владимира Матвеева уволили из СПбГЭУ. После случившегося преподаватель перенес инфаркт, его прооперировали.