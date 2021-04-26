Поездка в метро Москвы может обойтись в 5 тысяч рублей. Ведь проверки масок и перчаток усилили

В метро Москвы за последнюю неделю усилили проверки масок и перчаток на входе. Из-за постепенной отмены ограничений пассажиры расслабились, и теперь для многих стало неожиданностью то, что режим ношения СИЗ по-прежнему в силе. Цена забывчивости — 5 тысяч рублей. И проверить вас могут не только на входе, но и во время поездки — прямо в вагоне. С начала апреля на москвичей составили более 40 тысяч протоколов за нарушение масочно-перчаточного режима.

Источник фото: РИА «Новости»

Контроль на входе в метро

Официально контроль масок и перчаток в общественном транспорте столицы в этом году не отменяли. Но пассажиры могли заметить, что только в последние недели он стал сильнее: все больше людей останавливают и штрафуют за отсутствие даже перчаток, не говоря о масках. Пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок» заявила, что особое внимание уделяют метрополитену и проверяют СИЗ даже в вагонах.

«Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах», — процитировало РИА «Новости» сообщение.

Также наличие СИЗ проверяют на входе в метро и на перронах.

Источник фото: РИА «Новости»

С начала апреля штрафы выписали более 40 тысячам москвичей, у которых не было масок или перчаток в метро, сообщил «Интерфакс». Наказание за снятие масок и перчаток — пять тысяч рублей.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов отметил, что 99% пассажиров метро носят маски, а примерно 70% — перчатки.

Проверки другого транспорта

Не только в метро проверяют соблюдение масочного режима. Контролеры фиксируют нарушителей и в наземном транспорте. В 2020 году из-за пандемии пассажиров могли не пускать в общественный транспорт, если у них нет маски. Чтобы исключить такие случаи, перевозчики дали людям возможность приобрести средство индивидуальной защиты прямо у водителя.

По состоянию на январь 2021 года в Москве выписали 53 тысячи штрафов на наземном транспорте. Нарушителей ловили в трамваях, троллейбусах и автобусах, писал ТАСС.

Пассажиры обязаны носить СИЗ на железнодорожном транспорте, платформах, в кассах, вестибюлях, на пешеходных переходах и других транспортных объектах. Кроме того, наличие масок и перчаток могут проверить в такси.

Штраф за безответственность

В последнюю неделю москвичи все чаще жалуются на проверки масок и особенно перчаток — пассажиров без СИЗ стали чаще ловить и штрафовать.

Пассажир московского метро 23 апреля рассказал, что в тот день жесткие проверки СИЗ были на станции метро «Авиамоторная». Пользователь отметил, что там стояла полиция и никого не пропускала — особенно людей с руками в карманах.

Пока нет информации, отменят ли масочный режим в будущем. Но летом, скорее всего, людей все еще будут проверять на наличие СИЗ. В связи с этим Роспотребнадзор призвал не снимать маски даже в жару. Ведомство утверждает, что СИЗ не может заметно нарушить теплообмен, поэтому из-за маски невозможно получить тепловой удар. Но все равно лучше использовать светлое средство индивидуальной защиты, а не темное.

Растет заболеваемость

Источник фото: РИА «Новости»

Неделю назад увеличилось число новых случаев коронавируса. Лидерами этого рейтинга стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. А 17 апреля в стране зафиксировали январский уровень заражения — более девяти тысяч случаев. Из них 2,8 тысячи обнаружили в Москве.

По данным на 26 апреля, за сутки в России подтвердили 8,8 тысячи случаев заражения. В Москве заразившихся больше всего — 2,6 тысячи человек.

Чтобы улучшить ситуацию в стране, президент Владимир Путин объединил майские праздники. Согласно указу, они будут длиться с 1 по 10 мая. Но 54% работодателей пока не приняли решение о длинных выходных, а 23% руководителей заявили, что не предоставят сотрудникам такой длительный отдых.