Выдали перчатки. У пассажиров транспорта до сих пор проверяют средства защиты и находят преступников

В московском метро задержали мужчину, у которого не было перчаток. Оказалось, что он преступник, находящийся в федеральном розыске. Такой случай произошел в столичной подземке не в первый раз. Тем более что на транспорте продолжают проверять маски и перчатки.

Мужчина на «Тульской»

Как написал Telegram-канал «Москва сейчас», все произошло на станции «Тульская». Девушка-контролер остановила мужчину без перчаток. Она выписала ему штраф, а когда установила его личность, выяснялись интересные детали. Он был в федеральном розыске.

По данным издания, он разыскивался за умышленное причинение вреда здоровью. Мужчину задержали и увезли в полицейский участок.

Другие случаи

Это не первый случай, когда нарушение именно перчаточного режима позволило стражам порядка поймать федерального преступника. Осенью 2020 года так удалось задержать угонщика автомобилей.

В январе этого года контролер Ольга Яровая на станции «ВДНХ» остановила мужчину без перчаток. Им оказался 26-летний уроженец Узбекистана. Он находился в федеральном розыске по статье УК РФ «Кража». Как сообщила радиостанция Sputnik, иностранцу выписали штраф за отсутствие перчаток в общественном месте, а потом отвезли в полицию.

Контролер Яровая попадала в подобную ситуацию и раньше. В конце августа 2020 года она заметила пассажира, который также не соблюдал меры предосторожности при коронавирусе. Позже выяснилось, что он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах.

Мужчину задержали правоохранительные органы, а Ольге Яровой планировалось объявить благодарность за содействие в поимке преступников.

Контроль за перчаточно-масочным режимом

Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, московские власти усиливают контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Особенно это касается наземного транспорта и метро.

«Мы не снижали и не планируем снижать активность по проверкам [масок и перчаток в метро и наземном транспорте] с начала пандемии», — заявили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ношение масок и перчаток в общественных местах стало обязательным в Москве весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Власти города вводили ряд ограничений, который позже сняли. Однако маски и перчатки до сих пор остаются необходимой мерой.