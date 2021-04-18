Почти все пассажиры стали заходить в московское метро в масках

В московское метро 99% пассажиров заходят в масках, заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Несмотря на снятие ряда ограничений в начале года, это все еще важнейшая рекомендация врачей, поэтому и маски, и перчатки нужно продолжать носить», — подчеркнул он.

Перчатки в транспорте, по его данным, носят около 70% горожан. Султанов добавил, что в течение недели контролеры успевают провести проверку соблюдения масочного и перчаточного режима почти на всех станциях метро и маршрутах наземного городского транспорта.

Согласно недавнему опросу, идею ввести масочный режим на постоянной основе поддерживают только 15% россиян. Более 65% респондентов выступили против.